La escena de la música electrónica latinoamericana se encuentra de luto luego de la sorpresiva muerte de Claudio Medina, conocido artísticamente como DJ Who. El productor chileno, referente en la música electrónica ‘underground’, falleció el pasado miércoles 17 de septiembre, aunque no se han revelado muchos detalles sobre las causas de su deceso.

La noticia, confirmada por la productora Techmotion Chile a través de un emotivo comunicado en redes sociales, provocó una ola de consternación en la escena electrónica. El repentino fallecimiento ha unido a colegas, fans y productores en un tributo colectivo a uno de los arquitectos más innovadores del sonido hispanoamericano.

Una de sus más recientes presentaciones fue en el Festival Estéreo Picnic de este año, que se llevó a cabo en Bogotá del 27 al 30 de marzo. Este evento, uno de los más importantes de Colombia, contó con la participación de más de 70 artistas nacionales e internacionales en cuatro escenarios diferentes.

DJ Who se presentó en la carpa de música electrónica, donde su set fue recibido con entusiasmo por los asistentes, consolidando su llegada a escenarios latinoamericanos de primer nivel.

Acá, la imagen donde aparecía programado para tocar el jueves en el escenario ‘Club FEP’, de 6:00 a 7:30 p. m.:

¿Quién era DJ Who?

Claudio Medina inició su carrera como grafitero, pero fue en el mundo de la música electrónica donde encontró su verdadera pasión. Desde el año 2000, comenzó a producir ‘beats’ y a presentarse como DJ, consolidándose rápidamente como una figura clave en la escena electrónica chilena.

A lo largo de su carrera, participó en prestigiosos festivales internacionales como Lollapalooza y Creamfields, y colaboró con artistas de renombre como Ana Tijoux, Quique Neira y Dante Spinetta. Su estilo único fusionaba géneros como el techno, ‘house’ y minimal, creando atmósferas hipnóticas que cautivaban al público.

La muerte de DJ Who, reportada la noche del martes 16 de septiembre y confirmada al día siguiente, ha sido un golpe inesperado. A sus 42 años, con más de 25 de carrera a cuestas, DJ Who deja un catálogo de canciones y producciones que continúan sonando en ‘playlists’ globales.

