El próximo 24 de octubre de 2025, a las 8:00 p.m., la agrupación de reggaetón-pop mexicana Picus llegará a Bogotá para deslumbrar con su música a los aficionados colombianos.

La presentación tendrá lugar en uno de los escenarios más renombrados de la ciudad, el Royal Center. Este concierto forma parte de su gira internacional “Dreams Tour 2025”, que comenzó el 1 de marzo en Ciudad de México y comprende presentaciones en diversas ciudades de Latinoamérica, como Monterrey, Buenos Aires, León, Cancún, Zapopan, entre otras.

Con la llegada de Picus a Bogotá se abre una oportunidad para que los capitalinos puedan disfrutar en familia, ya que la edad mínima para asistir es desde los 7 años. Las boletas se pueden conseguir en Tu Boleta.

¿Qué música toca el grupo Picus?

Picus, integrada por los hermanos conocidos en el medio artístico como Piculín, Galletita y Piculincito, se destacó por su ritmo contagioso que fusiona géneros como el reggaetón, el pop y la música regional mexicana.

Alcanzaron el estrellato con su éxito ‘Tan bonita‘, que rápidamente se volvió viral en redes sociales y ocupó los primeros lugares de las listas musicales. También son reconocidos por temas como “Cachín” y recibieron una gran acogida entre el público juvenil.

Desde su primer sencillo lanzado en 2021, la banda consolidó millones de seguidores y reproducciones en plataformas digitales.Sin duda alguna, el concierto de Picus en Bogotá promete ser una noche cargada de música, ritmo y emoción para todos sus seguidores.

