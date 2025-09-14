El Festival Cordillera 2025 tendrá uno de sus momentos más esperados este domingo 14 de septiembre con la presentación de Fito Páez. El músico argentino, ícono del rock en español, vuelve a Bogotá para cumplir la cita que el año pasado no pudo concretar por un problema de salud que lo obligó a cancelar su gira.

En 2024, su ausencia fue uno de los episodios más comentados de esa edición del festival, pues era uno de los artistas más esperados. Por eso, su regreso tiene el sabor de la revancha y se ha convertido en uno de los platos fuertes de la programación de este año.

La organización del Cordillera confirmó que el concierto de Páez está programado para la noche de este domingo, en el escenario principal del evento, en el Parque Simón Bolívar.

Fito Páez: energía de un show que promete ser histórico

Fito Páez llega a Bogotá con grandes clásicos de su discografía, entre ellos ‘El amor después del amor’, ‘Mariposa Tecknicolor’ y ’11 y 6′. Además, ha incluido en sus conciertos canciones de su etapa más reciente, que reflejan su exploración musical y lírica.

En sus últimas presentaciones en Latinoamérica, el artista ha tenido un repertorio cargado de emoción, con arreglos que actualizan sus clásicos y con momentos de interacción directa con el público. En Bogotá se espera un ‘show’ de hora y media de duración, con una puesta en escena que combina luces, visuales y el toque intimista que caracteriza sus recitales.

La expectativa es alta, más después de una jornada de sábado que tuvo a artistas enormes, de la talla de Miguel Bosé, Rubén Blades y Carlos Vives.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Cordillera (@cordillerafestival)

Fito Páez y el cariño por Bogotá

La relación de Fito Páez con el público bogotano ha sido larga y emotiva. Desde su primera presentación en la ciudad, ha llenado teatros, coliseos y festivales. Cada visita suele convertirse en un reencuentro generacional, en el que los fanáticos corean sus canciones y celebran su legado en el rock latinoamericano.

Este concierto en el Festival Cordillera es especial porque le permite saldar esa “deuda” con la capital colombiana y reencontrarse con un público que lo esperaba desde 2024.

La organización del evento ha prometido una noche cargada de emoción para cerrar la edición de este año, que este domingo también tendrá artistas como Zoé, Los Bunkers y el esperadísimo Serú Girán.

Fito Páez subirá al escenario principal alrededor de las 10:15 de la noche, y su presentación será un broche de lujo de la jornada dominical.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.