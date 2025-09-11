Alejandro Sanz volverá a pisar suelo colombiano con su gira ¿Y ahora qué?, una serie de conciertos que marca su esperado regreso a los escenarios. Bogotá será una de las paradas clave de esta travesía musical, que conecta lo mejor de su trayectoria con nuevas composiciones.

El encuentro con sus seguidores está programado para el 13 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, donde el artista español promete un repertorio que combinará himnos como ‘Amiga mía’, ‘Corazón partío’ o ‘Mi soledad’ y yo con canciones inéditas que ya hacen parte de su más reciente trabajo.

Cómo comprar boletas para Alejandro Sanz en Bogotá

La boletería estará disponible con una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval el 12 de septiembre, y posteriormente se abrirá la venta general el 15 de septiembre a través de la plataforma oficial Tuboleta.

El regreso de Sanz es visto por muchos como una cita obligada, pues su música ha acompañado a varias generaciones y sus presentaciones en vivo suelen convertirse en experiencias cargadas de emoción y nostalgia para casi todas las edades.

