El pasado domingo 7 de septiembre, la representante de Amazonas en ‘Miss Universe Colombia‘ sorprendió al anunciar su renuncia al certamen de belleza. La decisión, que causó todo tipo de comentarios en redes sociales y en los medios especializados en reinas, fue explicada por la misma candidata a través de un mensaje en el que aclaró varios puntos y pidió respeto tanto para ella como para sus compañeras.

¿Qué dijo ‘Miss’ Amazonas, luego de su renuncia?

Con tan solo 19 años, la joven Rebeca Castillo expresó que su salida no fue un acto impulsivo, sino una determinación tomada por amor propio, salud emocional y respeto hacia quienes han seguido su proceso. En su declaración, organizó sus palabras en tres aspectos que consideró fundamentales para que el público entendiera lo ocurrido.

En primer lugar, ‘Miss’ Amazonas se refirió al ambiente digital que rodea este tipo de certámenes, especialmente al llamado ‘hate’ o mensajes de odio que reciben algunas candidatas. Señaló que no está de acuerdo con ese comportamiento y que jamás ha incentivado ataques contra sus compañeras.

“Quiero dejar claro que yo no estoy a favor de que le tiren ‘hate’ a nadie. Yo sé lo que es recibir comentarios negativos y no se lo deseo a ninguna de ellas. Nunca dije que me hicieron ‘bullying’, ni tampoco quise dar a entender eso; simplemente hubo momentos en que me molestaban, pero jamás lo señalé como acoso”, afirmó, subrayando que cualquier malentendido debía aclararse para no perjudicar a otras participantes.

En segundo lugar, la excandidata habló de un tema más personal y delicado: su salud mental. Explicó que algunas personas han comentado sobre sus ataques de pánico y ansiedad, un asunto que, según ella, no debe tomarse a la ligera.

“No voy a entrar a detallar qué es verdad y qué no. Lo único que quiero decir es que la ansiedad y el pánico son un tema serio, no se deben minimizar ni convertir en motivo de burla. Cuando me sienta preparada, yo misma hablaré de eso. Hasta ahora he tratado de manejar las cosas con respeto y, por esa misma razón, pedí que no atacaran a ninguna de mis compañeras. Solo esperaba el mismo respeto de parte de ellas”, comentó.

Finalmente, en su tercer punto, dejó claro que no le gusta la polémica ni la confrontación. Se definió como una persona tranquila, enfocada en su crecimiento personal y profesional, y aseguró que no tiene interés en alimentar rumores ni discusiones innecesarias.

“No me gustan las peleas, no me gusta la polémica ni el bochinche. Estoy intentando hacer mi vida, prepararme y resaltar con esfuerzo propio. Renuncié también por respeto al público, porque sé que no estaba completamente preparada y no quería defraudar a quienes confiaron en mí. Tengo apenas 19 años y no necesito estar pasando por esta situación. Lo que quiero es enfocarme en mi futuro con calma”, expresó.

La joven insistió en que no guarda rencor ni resentimiento hacia ninguna de sus compañeras y pidió que las críticas y ataques en redes sociales cesen de una vez. Reiteró que su renuncia no debe interpretarse como un acto de confrontación, sino como una decisión consciente para priorizar su bienestar y respetar el esfuerzo que hacen tanto los organizadores como los seguidores del concurso.

“Ellas saben quiénes son, pero no voy a decir nada malo de nadie. Simplemente quiero que todo pare aquí. Estoy en una etapa de mi vida en la que deseo tranquilidad y crecimiento. Lo único que pido es respeto”, concluyó.

Con estas palabras, ‘Miss’ Amazonas’ dejó claro que su retiro obedece a un proceso de introspección y cuidado personal, recordando que detrás de una corona y una banda hay seres humanos que también enfrentan batallas emocionales y merecen comprensión.

