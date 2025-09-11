Uno de los episodios más comentados de la más reciente edición de ‘Miss Universe Colombia‘, transmitida por el Canal RCN, fue la inesperada salida de Rebeca Castillo, representante del Amazonas.

La joven de 19 años anunció públicamente que no se sentía preparada para enfrentar el ritmo, las exigencias y la exposición mediática que implica participar en un certamen de esta magnitud. Su decisión causó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores del concurso señalaron a las demás participantes de no haberla apoyado ni tratado de la mejor manera.

Miss Risaralda se pronuncia sobre Miss Amazonas

La polémica no tardó en escalar y, frente a los señalamientos, Ángela Arcila, actual Miss Risaralda, decidió dar un paso al frente y contar lo que, según ella, realmente ocurrió durante la convivencia con Castillo. Desde su cuenta oficial de Instagram, la reina compartió su testimonio y reveló detalles que no se alcanzaron a ver en la pantalla.

Arcila comenzó aclarando que lo que se muestra en el programa es apenas “la puntica del ‘iceberg’”, pues detrás de cámaras suceden múltiples situaciones que los televidentes desconocen.

“La audiencia solo recibe fragmentos muy cortos, pero no tiene acceso a todo lo que pasa en la convivencia diaria”, expresó, al tiempo que aseguró que muchas críticas contra las candidatas se basan en percepciones incompletas.

En su explicación, la representante de Risaralda afirmó que, aunque reconoce que Castillo tiene potencial y cualidades para brillar en un concurso de belleza, su comportamiento durante la competencia no fue el más adecuado. Según contó, en varias ocasiones la joven habría hecho comentarios poco amables que causaron incomodidad entre sus compañeras.

Uno de los episodios más significativos ocurrió durante una actividad en la que Miss Caquetá se conmovió al recordar a su familia y rompió en llanto. Arcila relató que la reacción de Castillo fue cuestionar si su compañera pretendía victimizarse para ganar el concurso por lástima, comentario que habría caído muy mal dentro del grupo.

“Quiero extenderme un poco en este tema porque se ha atacado muy fuerte e injustamente a las demás candidatas. Nosotras siempre mostramos apoyo, siempre hubo solidaridad. Por ejemplo, Miss Putumayo estuvo constantemente pendiente de ella y hasta la misma Rebeca lo reconoció. Hubo compañerismo, pero creo que los comentarios que se dieron en redes sociales distorsionaron la situación”, explicó la reina risaraldense.

Las declaraciones de Arcila dividieron opiniones. Para algunos seguidores del certamen, su testimonio resultó necesario para entender el contexto y no idealizar la salida de Castillo como si hubiera sido producto exclusivo del maltrato de sus compañeras. Otros, sin embargo, consideraron que no era prudente exponer esas diferencias en público y que la joven de Amazonas debía ser respetada en su decisión.

En los comentarios de la publicación se leyeron posiciones encontradas: “Le creo porque siempre hay que escuchar las dos versiones, no puede ser que haya una víctima y 28 villanas”, escribió un usuario. Otro señaló: “La empatía es importante, pero tampoco debe nublarnos la realidad. Rebeca no estaba preparada para Miss Universe”. También hubo quienes fueron más críticos: “Amazonas solo quiso dar lástima y hacerse notar. Esto es un concurso de belleza, no un show de drama”.

El episodio se convirtió en uno de los más comentados de la temporada y evidenció la presión que enfrentan las concursantes dentro de un certamen que no solo mide belleza, sino también disciplina, fortaleza mental y capacidad de convivencia. Mientras tanto, el camino continúa para las demás aspirantes, que sueñan con convertirse en la representante de Colombia en el Miss Universe Tailandia 2026.

Lo cierto es que la salida de Castillo dejó en evidencia que, más allá de la pasarela y los vestidos de gala, en los reinados se viven tensiones, rivalidades y desafíos emocionales que pocas veces logran salir a la luz. Las palabras de Miss Risaralda abrieron un debate sobre la verdadera dinámica dentro del concurso y sobre el impacto que puede tener la exposición mediática en mujeres tan jóvenes que deciden enfrentarse a este exigente escenario.

