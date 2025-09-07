Rebeca Castillo, participante de Miss Amazonas, sorprendió al anunciar su renuncia a Miss Universe Colombia, decisión que tomó motivada principalmente por amor propio y bienestar personal. La candidata explicó que priorizó su tranquilidad y salud mental, reconociendo la intensidad y exigencia que implican los certámenes de belleza.

¿Por qué renunció Miss Amazonas?

“Soy consciente de que los reinados de belleza requieren mucho esfuerzo y dedicación. Por eso decidí dar un paso al costado para poder prepararme mejor, física y mentalmente, y en cinco años regresar con más fuerza”, afirmó Rebeca, dejando claro que su retiro no es un fracaso, sino una decisión pensada para cuidar de sí misma.

La renuncia de Rebeca causó diversas reacciones entre sus compañeras de concurso, quienes expresaron opiniones encontradas sobre la situación. Una de las candidatas consideró que la decisión de Rebeca no solo la afecta a ella, sino a todas las participantes que actualmente compiten.

“No creo que haya sido la mejor decisión para ella, sino también para nosotras”, señaló, refiriéndose al impacto que la salida de una participante puede tener en la dinámica del certamen.

Otra concursante comentó que la situación colocó a todas en una posición incómoda. “Nos tenía en una posición muy incómoda a todas, y no es que seamos malas personas o que estemos juzgando, pero decir que 28 son malas y ella no, así no es. Todos estamos aquí por el mismo esfuerzo y dedicación”, afirmó, haciendo hincapié en que la competencia debe mantenerse equitativa y respetuosa para todas.

A pesar de las críticas, también hubo mensajes de apoyo hacia Rebeca. Una de las participantes expresó buenos deseos hacia ella, destacando su decisión como un acto personal que merece respeto. “Bueno, que Dios me la bendiga y que le vaya muy bien cuando llegue a Amazonas”, indicó, mostrando solidaridad y comprensión hacia la decisión de Rebeca de priorizar su bienestar.

Con su renuncia, Rebeca Castillo deja un mensaje claro sobre la importancia de la salud mental y el amor propio, recordando que los sueños y metas también requieren pausas y preparación. Su intención de regresar en cinco años muestra su compromiso con el certamen, pero ahora desde un lugar de equilibrio y fortaleza, dejando una enseñanza valiosa sobre la importancia de escucharse a uno mismo y actuar en consecuencia, incluso en medio de la presión de los grandes escenarios.

