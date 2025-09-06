En medio de una reciente entrevista en la que participaron la actriz Adriana López y su expareja, el actor Mauro Urquijo, la mujer reveló uno de los episodios más sensibles de su vida personal: la decisión de no demandarlo por alimentos, a pesar de que juntos tuvieron dos hijos.

Adriana confesó que en su momento los abogados le recomendaron interponer la demanda, ya que Urquijo no cumplía con las obligaciones económicas que requería la crianza de los niños. Sin embargo, ella se negó porque no quería que el proceso terminara con el actor en la cárcel.

Juan Carlos Giraldo, de ‘La red’, dijo que su mamá no demandó a su papá por alimentos

La declaración causó reacciones inmediatas entre los presentadores del programa ‘La red‘, quienes comentaron la valentía y, al mismo tiempo, la dificultad de tomar una decisión de ese calibre. Uno de los que más se pronunció fue Juan Carlos Giraldo, reconocido por ser el encargado de hablar de moda en el programa, pero que en esta ocasión compartió una experiencia personal relacionada con el tema.

Giraldo recordó la postura de su madre frente a una situación similar, resaltando que ella nunca inició un proceso judicial contra su padre, a pesar de que este no cumplía con las obligaciones económicas hacia él y sus hermanos.

“Mi mamá nunca en la vida demandó a mi papá por alimentos. Jamás. Ella siempre decía: ‘más tiempo pierdo en eso, prefiero ponerme a trabajar y sacar adelante a mis muchachos’”, comentó el presentador.

La situación expuesta refleja un dilema que muchas madres enfrentan: elegir entre iniciar un proceso legal para garantizar los derechos económicos de sus hijos o evitarlo para no causar consecuencias legales graves para el padre. En el caso de López, la balanza se inclinó por la segunda opción, apostando a su capacidad de salir adelante por sí misma y priorizando el vínculo emocional de los niños con Urquijo.

El testimonio de la actriz también abrió un espacio de debate sobre las responsabilidades de los padres en medio de una separación y la carga emocional que recae en las madres cuando deben tomar decisiones difíciles. Asimismo, evidenció que, a pesar de los desacuerdos y conflictos pasados, López no guarda resentimientos hacia Urquijo, aunque se defiende de los cuestanamientos del actor.

