Margarita Ortega es uno de los nombres más reconocidos en la televisión colombiana. A lo largo de los años, ha logrado forjar una carrera sólida que combina con éxito la actuación y la presentación, dos facetas en las que ha brillado gracias a su talento, preparación y disciplina.

Su formación la llevó a ser parte de diferentes informativos que marcaron etapas importantes en su trayectoria, permitiéndole crecer profesionalmente y ganarse el cariño del público.

No obstante, más allá de su carrera en los medios, la vida personal de Margarita Ortega siempre ha despertado curiosidad. La presentadora caleña suele manejar con discreción los asuntos íntimos, evitando exponer detalles de su día a día en redes sociales o ante los medios de comunicación. Precisamente por esa reserva, cuando surgió información sobre una nueva etapa en su vida sentimental, la noticia llamó la atención de seguidores y de la prensa de entretenimiento.

De acuerdo con el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, Ortega estaría viviendo un momento especial en el plano amoroso. La reconocida actriz y presentadora habría decidido abrirle su corazón nuevamente y darse una nueva oportunidad en el amor. Lo que más sorprendió fue la identidad de la persona con la que comparte este capítulo: se trata de Joan Avellaneda, colega suyo en el medio de la comunicación.

¿Quién es la nueva pareja de Margarita Ortega?

El informe revelado por el espacio de entretenimiento señaló que Margarita fue vista el pasado 22 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, luego del concierto de la banda mexicana Molotov. En esa ocasión, la presentadora estuvo acompañada de Avellaneda, con quien mostró cercanía y complicidad. Estas imágenes despertaron comentarios sobre un posible vínculo sentimental, los cuales rápidamente tomaron fuerza en los medios y en las redes sociales.

Mary Méndez, una de las conductoras del programa, fue la encargada de dar más detalles al respecto. Según relató, el equipo del programa decidió ponerse en contacto directamente con Margarita Ortega para confirmar la información. La respuesta, lejos de ser evasiva, fue bastante clara: efectivamente, la presentadora confirmó que se encontraba disfrutando de una relación sentimental con Joan Avellaneda. “Este hombre se llama Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1. Apasionado por la música, toca la guitarra eléctrica, y comparten set todos los días en el canal donde trabajan”, explicó Méndez al aire, destacando tanto el perfil profesional como personal del nuevo compañero de vida de Margarita. Además, Méndez agregó que Ortega se mostró feliz con esta nueva etapa, describiendo el romance como una relación estable que ya lleva algunos meses. “Contactamos a Margara y nos contó que sí. Efectivamente, está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos mesesitos”, puntualizó. La confirmación de esta relación fue recibida con alegría por parte de los seguidores de Margarita Ortega, quienes siempre la han admirado por su autenticidad y transparencia. Aunque no suele compartir su vida privada en plataformas digitales, esta noticia se convirtió en una manera de acercar a su público a un momento feliz y esperanzador de su vida. Con esta nueva faceta sentimental, la caleña demuestra que los capítulos personales pueden escribirse a cualquier edad y que siempre hay espacio para renovarse, crecer y volver a creer en el amor. Su historia con Joan Avellaneda no solo refleja el inicio de una relación romántica, sino también la posibilidad de equilibrar lo profesional con lo personal, manteniendo la discreción que tanto la ha caracterizado.

