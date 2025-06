La reconocida actriz y presentadora Margarita Ortega causó recientemente preocupación entre sus seguidores al compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, algunos detalles sobre el estado de salud que la ha afectado en los últimos días.

(Vea también: RCN tuvo que tomar desiciones por acoso en ‘La casa de los famosos’; Melissa reveló medida)

Durante muchos años, Margarita Ortega se ha destacado no solo como actriz en distintas producciones, sino también como presentadora de noticias y autora de libros enfocados en el bienestar y el desarrollo personal.

Su vida, marcada por su paso por la farándula y su anterior matrimonio con el actor y director Ramiro Meneses, ha estado frecuentemente bajo la mirada pública.

A pesar de la fama que la rodea, Ortega ha procurado, en varias oportunidades, mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco mediático, por ejemplo, su salud. En una publicación reciente, compartió una fotografía en la que aparece recostada en una camilla de hospital, recibiendo medicamentos por vía intravenosa.

Margarita Ortega, con quebrantos de salud, está en la clínica

Si bien no dio muchos detalles sobre el diagnóstico preciso, la comunicadora le explicó que la situación estaba relacionada con un fuerte malestar en la columna vertebral, obligándola a buscar atención médica de urgencia.

(Vea también: Hijo de Cristina Hurtado levantó suspiros en redes sociales por foto: “Con esos genes”)

La actriz expresó que este episodio había significado días de introspección y de escucha activa a las señales de su propio cuerpo. En un mensaje dirigido a sus seguidores agradeció la atención recibida en la Clínica del Country y mencionó que la relación con su columna ha sido compleja:

“Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar.

Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino. Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 • Actriz y presentadora • (@margaritamariaortega)

La situación la llevó a reflexionar acerca de la importancia de cuidar tanto la salud física como el equilibrio emocional, especialmente considerando el ritmo de vida tan exigente que suele llevar una persona en el medio artístico.

Este caso vuelve a poner en la conversación un tema relevante sobre la salud y el bienestar de quienes están en el mundo del espectáculo en Colombia. Las exigencias del trabajo, la exposición constante y la presión por cumplir con compromisos pueden llevar a descuidar síntomas o signos de agotamiento físico.

(Vea también: Paola Turbay tuvo problema de salud en ‘La venganza de Analía’: “Debo operarme ya”)

Margarita Ortega, al hacer pública su situación médica, invita a sus seguidores y al público general a ser conscientes de la necesidad de escuchar el propio cuerpo y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La decisión de Margarita de compartir abiertamente su experiencia es recibida como un llamado de atención sobre el autocuidado y la importancia de priorizar el bienestar, sin importar la carrera o la fama.

De igual manera, causa solidaridad entre sus seguidores, quienes han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación:

“Recupérate pronto“, “‘monita’ pronto estarás mucho mejor”, “luz para tu pronta recuperación”, “rayos de luz y amor. Salud perfecta para ti”, fueron algunos mensajes en dicha publicación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.