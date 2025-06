La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ ha causado gran revuelo por la intensidad de sus interacciones y la polémica que rodea a sus participantes más notorios.

(Vea también: Fuerte reclamo a Karina García, de ‘LCDLF’: tendría importante deuda con empresa colombiana)

Una de las relaciones más comentadas en esta edición es la que se ha desarrollado entre Melissa Gate, reconocida creadora de contenido e ‘influenciadora’ paisa, y Andrés Altafulla, cantante barranquillero que ingresó en el último tramo del concurso.

Desde que Andrés Altafulla se integró al programa, su personalidad extrovertida y sus intereses románticos hacia Melissa Gate captaron la atención tanto de los demás concursantes como de los televidentes.

Varias de sus primeras intervenciones estuvieron marcadas por alusiones directas de admiración e incluso pedidos de cariño, a lo que Melissa respondió de manera firme y sin titubeos, dejando en claro que no tenía ninguna intención de involucrarse sentimentalmente dentro del ‘reality’.

(Vea también: ‘Negra Candela’ destapa quién ganaría ‘La casa de los famosos’: hay acuerdos y amenazas)

“No creo. Entiende que mi corazón le pertenece a otro hombre“, fue una de las frases con las que la ‘influenciadora’ frenó los avances del cantante, destacando sus límites y la importancia de mantener su espacio personal en un entorno donde la privacidad se ve constantemente vulnerada.

A pesar del rechazo explícito por parte de Melissa, Andrés continuó intentando acercarse e incluso llegó a coquetearle en diversas ocasiones, lo que pronto comenzó a incomodar no solo a la participante, sino que también a parte de la audiencia.

En redes sociales, los comentarios del público no tardaron en manifestarse, señalando el comportamiento de Altafulla como insistente e inapropiado, llegando hasta sugerir que se trataba de acoso. Melissa, por su parte, compartió su preocupación ante la situación, manifestando en una conversación con otro concursante, Emiro, que percibía sus actitudes como irrespetuosas y poco éticas dentro de la competencia:

“Esto es acoso. Incluso varias veces yo le dije al ‘Jefe’, pues, a mí me parece que esto es acoso laboral. Que un tipo que tú ni siquiera conoces llega a decirte un montón de cosas y que ni siquiera respeta tu espacio personal, es muy raro”.

(Vea también: Altafulla para ‘La casa de los famosos’ movió red de influencias: ‘padrino’ afuera de RCN)

Melissa Gate reveló qué medidas tomó RCN contra Altafulla por acoso en ‘La casa de los famosos’

No paró ahí. El 5 de junio hicieron una rueda de prensa dentro de la casa, en donde Melissa Gate aprovechó el momento para arremeter, frente a todos los periodistas, contra Altafulla y recordarle lo mal que la hizo sentir:

“Recibí mi terapia, lo afronté como la mujer madura, no me puse a llorar ni a hacerme la víctima. Quiero que me vean como una mujer verraca, quiero decirles a las mujeres que como yo han sufrido de acoso y les ha dado miedo hablar, que hablen, denuncien, no es normal que te estén diciendo: ‘Qué rica estas’. Ahora puedo hablar de eso con tranquilidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

Ante esto, Altafulla contestó:

“Hasta donde puede llegar una persona por un ‘like’. Este tema ya se habló y viene a hablar de eso después de dos meses”.

Finalmente, Melissa Gate contestó que le parecía la persona más falsa dentro del programa y hasta doble moral.

En redes sociales salieron varias opiniones:

“Te amo, Melissa Puerta, nunca me harán odiarte, tenerte como mi favorita esta temporada lo ha sido todo”, “lo que daría por poder decirle a Melissa que se enfoque en ella y no le dé tanto foco a Altafulla, está más Gate que nunca”, “el acoso es un crimen y quien no lo dimensiona es cómplice“.

* Pulzo.com se escribe con Z