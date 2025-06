La reciente gala de los Premios Heat en Medellín no solo destacó por la presencia de reconocidos artistas de la industria musical, sino también por la polémica en la que se vio envuelta Karina García, exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia’. Luego de su paso por el reality del Canal RCN, García ha conseguido gran popularidad, convirtiéndose en una de las favoritas del público, lo cual se hizo notorio por la cantidad de seguidores atentos a su carrera y sus apariciones públicas.

(Vea también: ‘Negra Candela’ destapa quién ganaría ‘La casa de los famosos’: hay acuerdos y amenazas)

Durante el evento en cuestión, Karina García lució un llamativo vestido que fue muy elogiado en redes sociales. Sin embargo, detrás del ‘glamour’ de la alfombra roja surgió una controversia. La empresa colombiana Versa for men, responsable del diseño del vestido de Karina y del traje de su mánager, Deiby Colorado, emitió un comunicado público a través de sus redes sociales en el que manifestó su inconformidad con la participante y su equipo.

Según Versa for men, el acuerdo con García consistía en el suministro de los diseños a cambio de una colaboración no remunerada, lo que implicaba que ella debía cumplir ciertos compromisos de visibilidad y reconocimiento a la marca. Pese a la dedicación y el esmero invertidos en la confección de ambas prendas, la empresa expresó que hasta la fecha no se han respetado las condiciones pactadas.

La marca afirmó: “queremos aclarar algo importante. No solemos hacer este tipo de publicaciones, pero sentimos la necesidad de compartir con ustedes lo que ha ocurrido recientemente con Karina García. Fuimos los diseñadores del vestido que Karina lució en la gala de los Premios Heat, así como del traje que usó su manager Deiby Colorado. Ambos diseños los realizamos con muchísimo amor, dedicación y entrega. Sin ánimo de generar polémica ni hablar mal de nadie, queremos ser honestos con nuestros seguidores y clientes: la situación con Karina García y su mánager Deiby ha sido muy frustrante”.

Sin embargo, la queja de la marca no salió del todo como se esperaba, puesto que en las mismas redes de la empresa se hizo notorio el aumento estratosférico en la popularidad de la ‘influencer’. Así las cosas, la marca llegó, incluso, a cerrar sus cuentas de Instagram luego del aluvión de críticas a costa de esta publicación.

¿Cómo será la última semana en ‘La casa de los famosos’?

La última semana de ‘La casa de los famosos’ estará llena de emociones y momentos clave antes de la gran final. Según información de Canal RCN, el jueves los participantes enfrentarán una rueda de prensa en la que responderán preguntas de periodistas invitados. Ese mismo día se llevará a cabo la última eliminación, dejando definidos a los cuatro finalistas que competirán por el premio.

El viernes será un día especial para los finalistas, quienes compartirán una cena simbólica para recordar su paso por el reality. Además, los exparticipantes regresarán a la casa, lo que producirá un reencuentro lleno de nostalgia y posibles sorpresas.

El sábado será la última fiesta de la temporada, una celebración blanca con música y alegría, donde los finalistas podrán relajarse antes del desenlace. Carla Giraldo estará presente en este evento, acompañando a los concursantes en su última noche de convivencia.

El domingo se llevará a cabo el posicionamiento en positivo, donde cada finalista deberá argumentar por qué otro compañero merece ganar. Finalmente, el lunes 9 de junio se conocerá al gran ganador de esta segunda temporada, quien apagará las luces de la casa más famosa de Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.