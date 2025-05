El creador de contenido colombiano Westcol volvió a provocar una controversia en redes sociales tras pronunciarse sobre las críticas que ha recibido Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, y amiga suya, por sus gustos y exigencias en una relación.

En un video viral, el ‘influencer’ defendió su postura con tono sarcástico y sin filtros, afirmando que “Karina dice lo que es, y a mí me gusta eso”.

(Vea también: Karina García explotó contra ‘la Toxicosteña’ y habló de heridas que no la dejan avanzar)

Westcol defiende los gustos de Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Según Westcol, muchas personas se ofenden por la sinceridad con la que Karina García expresa sus preferencias, entre ellas, ser recogida en camioneta de alta gama y no tener que preocuparse por el dinero.

“Si usted no puede acceder a eso, consígase a un pobre que la mantenga y la recoja en Didi”, dijo entre risas. Su comentario, aunque irónico, expuso una cruda visión de las dinámicas sociales y económicas actuales en algunas relaciones.

El ‘streamer’ no solo defendió el derecho de Karina García a tener estándares altos, sino que además exaltó sus atributos físicos y su impacto en redes sociales.

“Tiene sus seguidores, está buena, está al día. Si yo fuera esa nena, no permitiría que me trataran de menos”, comentó. A su juicio, Karina representa a una mujer empoderada que sabe lo que quiere y no se conforma con menos. “Si me recogen, tiene que ser en una TXL blindada, blindaje plus por si tiran granada, blindaje 4”, expresó en tono exagerado, haciendo alusión a lo que, según él, merece una mujer como ella.