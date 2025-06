Paola Turbay asumió uno de los roles más desafiantes de su carrera como actriz con ‘La venganza de Analía 2’, interpretando a Paulina Peña, una villana poderosa, astuta y llena de matices.

(Vea también: Hijo de Martín Elías mostró cómo le fue en el Icfes y se llevó sorpresa al ver resultado)

Con más de tres décadas en la industria del entretenimiento, la exseñorita Colombia sorprendió nuevamente al público con una actuación intensa y memorable. En una entrevista para la Revista Vea, la actriz compartió los retos personales y profesionales que implicó encarnar a este complejo el personaje.

Turbay dedicado gran parte de su vida a representar el talento nacional en diversos escenarios. Desde su debut como reina de belleza hasta su consolidación como actriz y presentadora, Turbay se destacó por su capacidad de reinventarse y asumir retos que exigen preparación y entrega absoluta.

Paulina Peña, la antagonista de la nueva temporada de ‘La venganza de Analía’ 2, representó una oportunidad única para ofrecer una interpretación fuera de lo común.

Sin duda, aceptar dicho papel fue bastante importante para ella, sobre todo porque tenía la oportunidad de trabajar con Marlon Moreno. Turbay explicó que dedicó varias horas diarias, junto a su entrenador, a analizar cada escena y construir el perfil psicológico de su personaje: “Me gusta trabajar con los libretos con anticipación, entender su historia, sus emociones y profundidad, para que cada escena tenga variedad de matices y sea lo suficientemente robusta”, describió la actriz.

(Vea también: Aclamada pareja del ‘Desafío’ habría terminado; pistas mostrarían que se acabó el amor)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por P A O L A T U R B A Y (@paolaturbay)

Uno de los mayores desafíos fue lograr un equilibrio emocional al interpretar a un personaje tan oscuro. Aunque Turbay se compromete plenamente en cada rodaje, procura no llevarse la “oscuridad” de Paulina Peña a su vida personal: “Me presto para darle vida al personaje, pero no soy de las que pasa por un proceso de posesión; siempre dejo a la villana en el set”, afirmó.

Paola Turbay habló de la hernia que le salió en ‘La venganza de Analía 2’

Ahora, uno de los detalles que pocos sabían es que ahora mismo debe someterse a una operación luego de una hernia que le salió en plena grabación:

“La anécdota mía, la más dolorosa, es la hernia umbilical que me salió en una escena. Ahí va la exigencia física que tuve para este personaje. Aunque tengamos nuestros dobles, hay momentos en que nosotros debemos que estar en la escena y hacer fuerza. Hubo un momento con Roberto Manrique, donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en que el esfuerzo fue tan duro que me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo tengo que hacer ya. Ha pasado año y medio. Fue el 31 de octubre del 2023 y tengo el recuerdo ahí todavía. Debo operarme ya porque eso es peligroso. Me cuidé y no estoy haciendo muchos esfuerzos”.

(Vea también: “Durísimo”: Iván Lalinde, por muerte de un querido amigo que toda Colombia recuerda)

Otro aspecto destacado fue la química lograda con su colega Marlon Moreno, protagonista de la saga. Juntos, crearon una dinámica bastante honesta, dotando las escenas de tensión y realismo.

Por supuesto, Turbay resaltó el reencuentro profesional con Carolina Gómez, con quien tuvo una relación excelente que traspasó la pantalla del televisor y se reunieron hasta en conversaciones más personales a través de pódcast.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.