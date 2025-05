La reconocida actriz y exseñorita Colombia, Paola Turbay, continúa consolidando su trayectoria como uno de los rostros más destacados de la televisión nacional.

En 2025, regresará a la pantalla con un desafío especial: encarnar a la antagonista Paulina Peña en la esperada secuela de ‘La venganza de Analía’, producción de Caracol Televisión que promete sorprender con nuevas historias y personajes.

Este papel marca un viraje importante respecto a los roles previos de Turbay, compartiendo escena con talentos como Carolina Gómez, Helena Mallarino, Juliana Galvis, Ana Wills, George Slebi, Viviana Santos y Marlon Moreno. En recientes entrevistas citadas por KienyKe, Turbay habló abiertamente sobre su experiencia trabajando con Moreno, uno de los actores más admirados del ámbito audiovisual colombiano.

Paola Turbay cuenta cómo fue trabajar con Marlon Moreno

Durante las grabaciones de ‘La venganza de Analía 2’, Turbay expresó que una de sus mayores expectativas era trabajar con Marlon Moreno:

“Lo primero que me encontré cuando llegué fue a Marlon Moreno, mis primeras escenas fueron con él. Mi primer día de trabajo fue con Marlon, yo no lo conocía, pero le tenía unas ganas… hacía muchos años quería trabajar con él y ahí es cuando me llega este personaje, que de por sí ya solo es maravilloso. Cuando me dijeron que era la dupla de Marlon, no pude decir que no”, comentó Turbay a KienyKe.

La actriz admitió que, al inicio, se sintió intimidada por la personalidad seria de Moreno en el set:

“En primer día, debo aceptar, estaba un poquito nerviosa, porque Marlon tiene una personalidad en el set bastante intimidante, es muy serio, entonces uno no sabía si sí o si no. Después de la tercera escena, que era con ese toque de pasión, ya nos enganchamos y empezamos a construir una megarelación de pareja entre nuestros personajes. Estamos muy felices. Cada vez que hacíamos una escena decíamos: ‘Esta pareja la va a sacar del estadio’. Creo que va a ser la pareja del año en la televisión”.

La química artística entre ambos fue tan sólida que, según Turbay, coincidieron en que sus personajes podrían convertirse en una de las parejas más memorables de la televisión colombiana en 2025. “Cada vez que terminábamos una escena, sentíamos que la dupla tenía un gran potencial”, afirmó.

Tanto Turbay como Moreno aportan una amplia experiencia a esta producción. Turbay, reconocida nacional e internacionalmente, asume un papel distinto al de protagonista tradicional, prometiendo una interpretación audaz y desafiante. Moreno, por su parte, sorprenderá como villano, reafirmando su talento para roles complejos.

La combinación de sus habilidades actorales y el guion de ‘La venganza de Analía 2’ anticipa un resultado de alta calidad. La serie está programada para estrenarse en 2025 a través de Caracol Televisión en Colombia y, posteriormente, a nivel internacional por Netflix.

En redes sociales los comentarios no ser hicieron esperar y los fanáticos comentaron en redes sociales:

“Ya no podemos con tantas ansias de ver a Paulina”, “una pareja que dará mucho de que hablar”, “toda una vida les vería, pareja de bellos”, “dos excelentes actores que garantizan una excelente producción”, “me volví fan tuya, después de ver ‘Ana de nadie’, así que tocara pagar Netflix para verte en esa serie”.

Aunque no han anunciado la fecha oficial, la serie estará al aire dentro de muy poco, pues la promoción ya está saliendo en Caracol Televisión.

