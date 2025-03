Paola Turbay, nacida en Houston, Texas, en 1970, y criada en Colombia, es una de las figuras más versátiles y exitosas del entretenimiento latinoamericano. Su carrera despegó tras ganar el título de Señorita Colombia en 1991 y llegar a la final de Miss Universo en 1992. Sin embargo, Turbay no se conformó con ser solo una reina de belleza. Se aventuró en la televisión, donde se consolidó como una de las presentadoras más queridas de los años 90.

A pesar de su éxito como presentadora y actriz en Colombia, Paola Turbay enfrentó importantes desafíos en su carrera en Estados Unidos. En una entrevista con el estilista Franklin Ramos, Paola compartió cómo su belleza, que en otros países era vista como una ventaja, en Estados Unidos llegó a ser percibida como un obstáculo. En lugar de favorecerla, su apariencia fue vista como algo “no tan real”, lo que la llevó a “bajarle” a su imagen para poder destacar por su talento.

“Tampoco les gustaba que fuera tan bonita. Eso es muy curioso porque a diferencia de Colombia o Venezuela, en donde la belleza es wow y en donde, obviamente, pues si es bonita, entonces pues, no sé, piensan que es un gancho a la hora de estar canaleando, la gente se engancha ahí, en Estados Unidos no les parecía tan real. Entonces, tuve que bajarle, o sea, un poquito. A veces, por ser bonita, no era algo que jugara a mi favor”, comentó.