La menopausia suele ser un tema del que poco se habla, sobre todo cuando se trata de figuras públicas. Paola Turbay ha sido considerada una de las mujeres más bellas de Colombia a lo largo de los años y a pesar del paso del tiempo se sigue conservando gracias a la buena alimentación y al ejercicio.

Paola Turbay se quedó ciega por dos días a causa de la menopausia

En una entrevista para ‘Lo sé todo’, decidió hablar de la menopausia y cómo ella ha enfrentado esta situación, teniendo en cuenta que es una etapa con muchos cambios hormonales.

“Lo más difícil fue el ojo seco. A mí me dio ojo seco y fue horrible. Había días que no podía salir a la calle. De hecho, después de dos días de no salir, le dije a Alejandro: ‘Voy a hacer un experimento social. Simplemente, voy a asumir que no puedo abrir los ojos, que estoy ciega y voy a caminar así’. Fue reconocer la ciudad. Iba agarrada de la mano de él, pero con los ojos tapados con unas gafas de ski porque me molestaba hasta el aire. Viví la ciudad de Nueva York absolutamente ciega por dos días”, afirmó Turbay.

Paola Turbay habló de la menopausia y la solución

A pesar del mal momento que le tocó vivir, aseguró que no es una etapa a la que se le deba tener susto, pues existen procesos médicos que pueden ayudar:

“Hablen con su médico, esto es un tema médico y hormonal. Hablen y prepárense para este tema, miren a ver si se pueden hacer algún tratamiento hormonal“, terminó de decir la también actriz.

