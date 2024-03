Paola Turbay conoció el amor cuando tenía 21 años. Alejandro Estrada la conquistó y logró que se convirtiera en la mamá de sus hijos. Han pasado media vida juntos y lo cierto es que, a pesar de que sí han tenido problemas, Turbay confesó que ella nunca ha querido soltar la toalla.

“Depende del marido, de los hijos y de uno, sí. Para mí y para Alejandro, nuestro proyecto más grande es la familia, así que si uno está sincronizado en ese tema, le va bien. Yo estoy segura de que Alejandro y yo somos almas gemelas y eso ayuda. Nos gustamos muchos, nos disfrutamos mucho”, afirmó Turbay.

Y es que ha sido su único amor, pues dijo en la entrevista con Eva Rey que cuando lo conoció, ella era virgen y luego iniciaron su relación amorosa, por lo que no conoció otro hombre.

“Lo que tenemos Alejandro y yo es algo muy fuerte. Yo miro a Alejandro y a mí me encanta. No hay hombre que me guste más, nunca ha habido un hombre que me guste más que mi marido y él dice que le pasa lo mismo conmigo“, dijo la actriz.

Y es que además de que le encanta el esposo que tiene hace 30 años, aseguró que, como toda empresa, siempre trata de reinventarse y hacer cosas diferentes en la relación, asegurando que la sexualidad es uno de los temas más importantes para mantener la llama viva.

Terminó por decir que estaba tomando un curso de sexualidad femenina porque quería conectarse más con su cuerpo.

