Años después de tener a su hijo mayor, Emiliano, Ortega reencontró el amor en Ramiro Meneses, con el que la actriz tuvo una relación de 15 años, de la que quedó una hija, Melibea.

A diferencia de sus papás, la joven prefiere mantener un perfil bajo y, por lo mismo, no se le conocen redes sociales y no aparece tanto en las de sus padres. No obstante, aceptó dar una entrevista en ‘La red’, en la que contó que no le interesa la fama, precisamente porque creció viendo que tanto Ortega como Meneses estaban muy expuestos al público.

“Mi sueño nunca ha sido como volverme famosa. La gente siempre cree como: ‘Te vas a volver actriz’ y es como: ‘No, no creo'”, declaró en el programa de Caracol.

Sin embargo, Melibea, de 20 años, heredó la vena artística de sus papás y tiene talento para la música, pues no solo canta y toca varios instrumentos, sino que además compone.

“Las ganas de cantar, no recuerdo nunca no haberlas tenido. Desde que soy muy chiquita me ha gustado cantar. Y me gusta hacer canciones, ante todo. Siempre en el colegio estuve en los coros, en las obras de teatro; siempre muy metida en lo que tiene que ver con la música”, agregó.

La hija de Ortega y Meneses estuvo dos años en Estados Unidos y volvió a radicarse en Colombia, para continuar su sueño de trabajar en la industria de musical.

Lee También

Quién es el hijo de Margarita Ortega

Se llama Emiliano Granada y es un director de Cine que en este 2025 cumple 29 años. En noviembre de 2024 se casó con su novia, Camila Cadavid, que también está metida en el mundo artístico.

Granada tuvo un muy buena relación con Ramiro Meneses e, incluso, después de que él se separó de su mamá, mantuvieron el contacto, dijo en una ocasión el actor que ganó ‘Masterchef’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 • Actriz y presentadora • (@margaritamariaortega)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.