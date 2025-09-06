Después de más de una década en silencio, Adriana López, expareja del actor Mauro Urquijo, decidió dar su versión de los hechos y revelar detalles de su vida junto al artista, así como de la situación actual con sus hijos.

Según contó, guardó silencio durante 12 años para proteger el desarrollo emocional y físico de los menores, pero ahora, con ellos ya más grandes, siente que es momento de hablar.

“Llevo 12 años callada. Mis hijos ya están grandes y decidí no hablar antes para cuidar su parte emocional y su crecimiento. Ahora quiero poner límites y aclarar varias cosas”, expresó López en una entrevista con ‘La red’.

La mujer recordó un episodio que marcó un quiebre definitivo en su relación con Urquijo. Según relató, en 2013 salió a hacer compras y, se le olvidó la tarjeta de crédito, así que se devolvió y encontró al actor con otra persona en su habitación.

“Ese día fui al supermercado, olvidé la tarjeta de crédito y al volver me encontré a Mauro con otra persona en mi cuarto. Bajé al estudio y seguí en ‘shock’. Le dije que todavía éramos amigos y que, si era así, lo mejor era que se fuera de la casa. Hasta ahí llegó todo”, señaló.

Aunque en su momento intentó mantener la calma, aseguró que la situación la afectó profundamente. López mencionó que la persona involucrada era alguien que ambos conocían, lo que hizo más difícil sobrellevar la experiencia.

En medio de la entrevista, también se refirió a los cuestionamientos que ha recibido sobre la vida sentimental de Urquijo y la exposición mediática alrededor del actor.

“Estoy cansada de tanto desprestigio. Lucas, mi hijo mayor, está próximo a cumplir 18 años, y ahora que crece me preocupa cómo todo esto pueda afectarlo”, dijo.

Adriana explicó que, en el pasado, Urquijo firmó un permiso de salida del país para sus hijos, lo que contradice versiones que lo señalan de haber denunciado una salida irregular. “Él firmó el permiso en febrero de 2018, de manera legal. Luego, en 2022, le otorgaron la patria potestad de los dos niños. No es cierto que se los llevara de forma ilegal”, aclaró.

En cuanto a la relación actual con el actor, López sostuvo que existe un proceso judicial en curso. Sin embargo, dejó claro que no busca un castigo extremo. “Yo no tengo odio en mi corazón como para querer verlo en la cárcel. Lo que quiero es poner límites y que se respeten los derechos de mis hijos y los míos”, puntualizó.

Mauro Urquijo y Adriana López tuvieron dos hijos: Lucas y Roz. En una entrevista reciente, el actor afirmó que su mayor deseo es poder ver a sus hijos juntos, aunque sostuvo que Adriana le había dificultado ese encuentro. Frente a estas declaraciones, ella insiste en que no ha impedido la relación, pero que todo debe manejarse dentro del marco legal y con respeto hacia los menores.

De esta manera, la expareja del actor busca dar claridad a una historia marcada por diferencias, acusaciones y tensiones que han salido a la luz en los últimos años.

