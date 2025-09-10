La edición de 2025 del Festival Cordillera, que se celebrará el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, incluye nombres históricos que siguen llenando estadios: Rubén Blades, Carlos Vives, Fito Páez, Miguel Bosé y la histórica Serú Girán, reunida tras más de 30 años.

A ellos se suman agrupaciones con legado como Gipsy Kings, Orishas, UB40 (ft. Ali Campbell), Los Auténticos Decadentes, entre otros, todas con un toque clásico que ha puesto a muchos a pensar sobre qué tanto tiempo le queda al festival, ya que muchas de las bandas de música en español tienen décadas de historia, y la continuidad del eventos se podría ver afectada al mediano plazo.

El peso de lo nuevo da aire al Cordillera

Sin embargo, el festival no se queda solo en la nostalgia: también apuesta por lo contemporáneo. Artistas como Paulo Londra, Silvana Estrada, Belanova, Ximena Sariñana, Crudo Means Raw y Frente Cumbiero están en el ‘lineup’.

Así, el Cordillera 2025 deja claro que el festival no sufre de agotamiento de talento. Al contrario, combina leyendas que han definido la música latina con artistas emergentes que representan lo más fresco del continente. Esto asegura no solo la continuidad del evento, sino también su relevancia y atractivo para públicos de todas las edades.

En esa línea, Julio Correal había hablado con Pulzo sobre el futuro del Cordillera. En su momento, el empresario de conciertos dio parte de tranquilidad y señaló que las especulaciones se han manejado desde su primera versión, pero hoy se sigue honrando a las montañas de América.

De hecho, resaltó el hecho de que los carteles siempre han sido muy bien recibidos por los asistentes, y que quedan todavía muchos artistas que cumplen con los requisitos para estar.

“Yo creo que la curaduría da para que cada año haya algo bien interesante […] . Yo creo que hay harto por mostrar todavía en el Cordillera”, señaló.

Acá, sus palabras de ese entonces:

Cartel por días en el Festival Cordillera

Sábado 13 de septiembre: encabezan Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y Paulo Londra. También actúan UB40, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca.

Domingo 14 de septiembre: destacan Fito Páez, Zoé, Illya Kuryaki & The Valderramas, junto con Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Belanova, Serú Girán (por Aznar & Lebón), Los Bunkers Unplugged, Duncan Dhu, Gondwana, Ximena Sariñana, Frente Cumbiero y más.

