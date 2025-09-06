Durante este mes de septiembre, Bogotá ofrece una nutrida agenda de eventos que combinan música, arte contemporáneo, tradiciones populares y turismo creativo, en el marco de la celebración de Amor y Amistad.

(Vea también: Aviso para quiénes irán a restaurantes por Amor y Amistad en Colombia; norma es clara)

Desde el sur de la ciudad hasta sus principales parques y centros de convenciones, la agenda artística se construyó con el esfuerzo conjunto del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría de Cultura, Idartes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y entidades privadas como Páramo y Red Bull.

El objetivo es fortalecer a Bogotá como referente cultural en la región y abrir sus espacios a experiencias inclusivas, innovadoras y accesibles. Uno de los eventos más esperados es el Primer Concierto de Hip Hop Filarmónico, programado para el 7 de septiembre en Ciudad Bolívar.

Lee También

El Mirador del Paraíso, punto de llegada del TransMiCable, servirá como escenario para una colaboración sin precedentes entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y artistas urbanos como Valles-T, Marithea, Elevn y Big Killa, reconocidos por su participación en Red Bull Batalla.

La iniciativa impulsa el turismo comunitario, resaltando a Ciudad Bolívar como territorio de transformación a través del arte y la cultura urbana.

Festival Cordillera en Bogotá

La música continúa con el Festival Cordillera, que reunirá los días 13 y 14 de septiembre a más de 70 mil personas en el parque Simón Bolívar. Con un cartel estelar encabezado por Fito Páez, Rubén Blades, Carlos Vives y el histórico reencuentro de Serú Girán, esta edición promete ser una celebración de los sonidos latinoamericanos. También participarán artistas como Gipsy Kings, La Mosca Tsé Tsé y Orishas.

En el ámbito de las artes visuales, Bogotá entra al circuito global con la Primera Bienal Internacional de Arte BOG25, del 20 de septiembre al 9 de noviembre. Esta muestra propone intervenciones en espacio público, exposiciones y encuentros académicos con invitados de talla internacional. La Bienal, que tendrá a la Ciudad de México como invitada de honor, busca renovar el diálogo entre arte, ciudad y ciudadanía.

Otros planes en Bogotá para septiembre de 2025

Por su parte, la tradicional feria ARTBO 2025 se instalará del 25 al 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora. Allí convergerán galerías, curadores y artistas de América Latina, Europa y Norteamérica, convirtiendo a Bogotá en el epicentro del arte contemporáneo en la región. La feria se consolida como una de las vitrinas culturales más influyentes de América Latina por su enfoque curatorial y su capacidad de conectar a públicos diversos con propuestas estéticas arriesgadas y profundas.

Los Festivales al Parque también tendrán un lugar destacado. El 6 y 7 de septiembre, el parque El Virrey acogerá Jazz al Parque, una celebración de los ritmos que han nacido del encuentro de culturas en el corazón de las ciudades. Más adelante, los días 27 y 28 de septiembre, el parque Simón Bolívar vibrará con la segunda edición de Popular al Parque, con presentaciones de agrupaciones colombianas y mexicanas que reinterpretan los sonidos populares desde la tradición y la innovación.

Entre el 10 de septiembre y el 5 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional de Música Sacra, que este año convoca a más de 750 artistas provenientes de 20 países. El evento, que incluye conciertos en más de 30 espacios de la ciudad, ofrece una programación multirreligiosa con coros, ensambles y orquestas provenientes de los cinco continentes. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será una de las principales sedes.

Finalmente, del 9 al 12 de septiembre se llevará a cabo el Bogotá Music Market (BOmm), un espacio clave para la industria musical en Colombia. Esta plataforma permite que artistas, productores, managers y sellos discográficos conecten con compradores y agentes de todo el mundo, con el propósito de impulsar la circulación, el posicionamiento y los negocios en torno a la música colombiana.

Bogotá, con esta programación, no solo celebra el mes del amor y la amistad, sino que se reafirma como una ciudad donde el arte es una herramienta de transformación social, desarrollo económico y conexión global. El listado de actividades está disponible en: www.visitbogota.co.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.