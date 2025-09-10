No todos los días se tiene la oportunidad de ver a una de las voces más grandes del pop internacional, celebrar tres décadas de trayectoria. Laura Pausini, la artista italiana que ha marcado generaciones con su música, regresa a los escenarios y escogió a Bogotá como parte esencial de su gira mundial.

La cantante presentará su espectáculo el próximo 22 de abril de 2026 en el Movistar Arena, en una velada que promete ser histórica para sus seguidores en Colombia.

Cómo ir al concierto de Laura Pausini en Bogotá

El tour, que celebra los 30 años de carrera de Pausini y el aniversario de su icónico álbum ‘Yo Canto’, será una cita con la nostalgia, los grandes éxitos y la fuerza interpretativa que la han convertido en referente global.

Las entradas estarán disponibles a partir del 15 de septiembre a través de www.TuBoleta.com, y se espera que la demanda sea alta, dado la cantidad de seguidores que la intérprete italiana tiene.

IO CANTO • YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 General sale a partire dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025.

Pre-sale per gli iscritti al @Laura4uOfficial a partire dalle 11:00 di domani, giovedì 11 settembre 2025.

•

General sale desde el 12 de septiembre de 2025 a las 11:00… pic.twitter.com/QMkECOhFrk — Laura Pausini (@LauraPausini) September 10, 2025

Con este anuncio, Bogotá se suma a la lista de ciudades que vibrarán con la voz de Pausini, pues estará en gran parte de Latinoamérica, Europa y se espera que se anuncien más fechas, destacando que ya tiene varias en su natal Italia.

