El reconocido salsero Gilberto Santa Rosa se vio obligado a cancelar sus conciertos en Colombia debido a problemas con las visas de trabajo, las cuales no fueron gestionadas correctamente por intermediarios.

La empresa encargada de la administración, GSR Management, emitió un comunicado en el que atribuye la negación de la visa a un procesamiento incorrecto por parte de quienes estaban a cargo del papeleo.

En la escena musical de Colombia, la fallida actuación de Gilberto Santa Rosa provocó un gran revuelo. El cantante puertorriqueño que había programado varias presentaciones en diferentes regiones del país. Miles de fans esperaban con ansias la llegada del “Caballero de la Salsa”, una estrella que brilla con luz propia en el firmamento musical latinoamericano.

Según el comunicado de GSR Management, las visas de trabajo necesarias para que Santa Rosa y su equipo pudieran actuar en Colombia no fueron tramitadas adecuadamente.

¿Qué conciertos tenía programados Gilberto Santa Rosa en Colombia?

Este contratiempo ocasionó no solo la decepción de los seguidores del artista, sino que también dejó con los crespos hechos a sus seguidores en Monpox y Cartagena, donde tenía programadas presentaciones.

Santa Rosa no pudo presentarse el 19 de septiembre en el marco del Festival de Jazz y este sábado lo esperaban en la heroica, por lo que su ausencia desató reacciones en redes sociales.

“Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Llevo meses esperando el concierto de Gilberto. Es increíble que toda esta situación se dé por un error de papeleo”.

