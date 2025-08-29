Mompox se prepara para recibir a más de 40.000 visitantes en la 11.ª edición del Festival de Jazz, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre con una variada programación artística, cultural y académica.

Durante cuatro días, la ciudad ofrecerá una agenda que incluye conciertos en el Parque del Jazz, intervenciones de Street Jazz, presentaciones circenses, desfiles, cine al aire libre y experiencias gastronómicas.

Entre las actividades destacadas se encuentra la proyección de una película en alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), en la plaza San Francisco. Además, la nómina de artistas contará con figuras de talla mundial, como Gilberto Santa Rosa.

También se abrirá espacio para la agenda académica, se disfrutará el tradicional desfile Río de Gente y se rendirá homenaje al momposino Franklin Ramos. A esto se suman un concierto góspel en la iglesia Santa Bárbara, la pasarela de la Marca Bolívar y la inauguración de un mural de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).

La Gobernación de Bolívar invitó a quienes deseen participar con sus comparsas en el desfile Río de Gente a inscribirse antes del 2 de septiembre, fecha en que cerrará la convocatoria.

El festival no solo es un referente cultural, sino que también impulsa la economía local. Según cifras recogidas por el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) y la Secretaría de Desarrollo Económico, la edición pasada atrajo a cerca de 41.000 asistentes, de los cuales más de la mitad provenía de fuera del municipio. Esto se reflejó en una ocupación hotelera del 91 % y ventas que superaron los $ 456 millones, equivalentes al 76 % de los ingresos comerciales reportados.

El sector gastronómico alcanzó ingresos de $ 114 millones, mientras que el comercio informal registró ventas cercanas a $ 26 millones. En total, el 56 % de los establecimientos formales reportó un aumento en sus ventas, siendo los hoteles los más favorecidos (81 %), seguidos por los restaurantes (49 %).

El impacto laboral también fue evidente: el 52 % de los comerciantes contrató personal adicional en áreas de logística, servicios y atención al público.

Ese mismo estudio indicó que el 58,6 % de los visitantes viajó a Mompox exclusivamente por el festival, y más de un tercio conoció por primera vez el municipio, lo que fortalece su perfil como destino cultural.

Actualmente, Mompox es considerada como una de las joyas turísticas del departamento por su atractivo y diversidad, siendo así que el sábado 20 de septiembre, en medio de la feria, arribará el crucero fluvial Ama Magdalena.

La Gobernación de Bolívar considera al FestiJazz como el segundo evento de mayor impacto en la economía local, solo detrás de la Semana Santa. Con ingresos que superaron los $ 600 millones en ventas, el Festival de Jazz de Mompox reafirma su condición de activo cultural y motor de desarrollo para el departamento.

Programación de FestiJazz 2025

Una agenda cultural y académica está lista para recibir a miles de visitantes que llegarán a Mompox para acudir a la cita anual con la cultura. La Tierra de Dios vuelva a ser el centro de las miradas y el punto de encuentro predilecto desde el 17 de septiembre.

Miércoles 17 de septiembre: proyección FICCI, plaza San Francisco, 7:00 p. m.

Jueves 18 de septiembre: agenda académica casa Cabildo Sena, 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; Desfile Río de Gente, inicia desde la bomba Gilmar, calle del medio y finaliza en la plaza Santa Bárbara, 4:00 p. m. a 6:00p. m.; Concierto parque del Jazz, 7:00 p. m.

Jueves 18 de septiembre: Street Jazz en las calles y plazas de Mompox; presentación de Circo Caribe, “Río en Movimiento”, en calles y plazas de Mompox; Feria Artesanal y Gatronómica Malibú, albarrada entre Cocosolo y San Miguel, 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Viernes 19 de septiemrbe: Street Jazz en las calles y plazas de Mompox; presentación de Circo Caribe, “Río en Movimiento”, en calles y plazas de Mompox; Primer festival del frito Momposino, albarrada, 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

Viernes 19 de septiembre: Feria Artesanal y Gatronómica Malibú, albarrada entre Cocosolo y San Miguel, 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; Agenda académica, casa Cabildo Sena, 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; Concierto Unibac al parque, plaza Santa Bárbara, 3:00 p. m.; Desfile Elar by Marca Bolívar, plaza San Fracisco, 5:30 p. m.; Concierto parque del Jazz, 7:00 p. m.

Sábado 20 de septiembre: Feria Artesanal y Gatronómica Malibú, albarrada entre Cocosolo y San Miguel, 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; Concierto gospel, iglesia Santa Bárbara, 10:00 a. m. a 12:00 p. m.; Lanzamiento mural Unibac, 2:00 p. m.; Concierto Unibac al parque, plaza Santa Bárbara, 3:00 p. m.; Obra ‘Suite Akhunov’, colegio del Cuerpo, plaza el Moral, 5:30 p. m.; Concierto parque del Jazz, 7:00 p. m.

