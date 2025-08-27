Más de 3.700 niños de San Vicente del Caguán (Caquetá) cuentan ahora con pupitres y mobiliario escolar nuevo en sus aulas, luego de la entrega que hizo la alcaldía local en alianza con SuperGiros. La dotación busca transformar las condiciones de estudio de los menores y mejorar su experiencia educativa.

La inversión superó los mil millones de pesos y permitió entregar 2.578 elementos entre pupitres, mesas y sillas para las 149 sedes educativas oficiales del municipio. Estas piezas cumplen con los lineamientos y estándares del Ministerio de Educación.

San Vicente del Caguán ha enfrentado históricamente dificultades con la infraestructura escolar debido al conflicto armado y a las brechas sociales. En muchas veredas, los estudiantes debían compartir pupitres dañados o improvisar espacios de estudio. Con esta entrega, la alcaldía local en cooperación con SuperGiros explicaron que esta entrega es un paso para garantizar condiciones dignas y combatir la deserción escolar.

El alcalde Luis Trujillo afirmó en la entrega que “hoy no solo estamos equipando aulas, estamos dando un mensaje de esperanza. Queremos que cada niño se sienta digno en su espacio de aprendizaje, que sepa que su educación nos importa y que este municipio cree en su futuro”.

SuperGiros también resaltó la importancia de esta inversión en educación. Camilo Velásquez, gerente en la zona, señaló que “en una región donde las oportunidades han sido limitadas por décadas, invertir en educación es apostar por la paz y el desarrollo. Este mobiliario es una herramienta para que nuestros jóvenes aprendan en mejores condiciones y puedan construir un futuro distinto”.

Según datos del Ministerio de Educación, Caquetá presenta una de las tasas de deserción escolar más altas del país, cercana al 4,5 %, y San Vicente del Caguán concentra algunas de las zonas rurales más apartadas y golpeadas por la violencia.

En varias veredas del Caquetá, los estudiantes recorren hasta 10 kilómetros a pie para llegar a clase, y en muchos casos las aulas funcionan en espacios adaptados con mobiliario improvisado.

En este contexto, la entrega de este mobiliario representa un mensaje de dignidad, igualdad y paz para toda una generación de colombianos.

Este no es el primer aporte en esta modalidad de obras por impuestos de SuperGiros en el país, en Bosconia (César) entregó cerca de $ 1.600 millones para dotar trece sedes educativas con mobiliario escolar e implementos deportivos y culturales; en la vereda Las Marimbas, en Cartagena del Chairá, construyó un puente vehicular que mejoró la conectividad rural; y en Hacarí, Norte de Santander, entregó implementos deportivos, mobiliario escolar y renovó 13 parques infantiles en 64 sedes educativas.

