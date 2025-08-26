Un documento publicado por W Radio encendió las alarmas en el sector educativo, al advertir que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) aprobó el traslado de 1,7 billones de pesos de las pensiones hacia el rubro de salud, por solicitud de su presidente, Aldo Cadena.

En dicho texto, se señala que la Fiduprevisora había proyectado un presupuesto en salud de 5,7 billones de pesos para 2025, debido al aumento de la siniestralidad médica.

Sin embargo, el Consejo Directivo decidió mantener el mismo monto aprobado en 2024, sin incluir el ajuste del IPC. Esa decisión, según el documento, provocó un déficit de 2,7 billones, lo que habría obligado a trasladar recursos de otros rubros.

“El costo médico mostró un comportamiento ascendente durante el último semestre de 2024 […]. Finalmente, los honorables miembros del Consejo optaron por aprobar como presupuesto para 2025 el mismo monto de 2024 (…). La anterior situación nos lleva a un déficit de 2,7 billones”, se lee en el documento citado por la emisora.

ATENCIÓN: nos acaban de confirmar que el consejo directivo del FOMAG aprobó el traslado de 1,7 billones de pesos de las Pensiones del magisterio para el rubro de salud. Esto por solicitud de Aldo Cadena, presidente del FOMAG. pic.twitter.com/tMgAIMCk2k — Paula Bolívar (@paulabolivar) August 26, 2025

Qué dijo el Fomag sobre la supuesta “desfinanciación”

Horas después de conocerse esa información, el Fomag emitió un comunicado en el que negó categóricamente que las pensiones y cesantías de los maestros estuvieran en riesgo.

“Es falso que los recursos del Fondo estén siendo utilizados para cubrir supuestos déficits del nuevo modelo de salud del Magisterio. Las pensiones y cesantías se mantienen protegidas”, señaló la entidad.

El organismo explicó que la ley permite realizar traslados internos de recursos entre sus diferentes rubros, por lo que la decisión adoptada por el Consejo Directivo hace parte de un procedimiento legal y no compromete las prestaciones de los maestros.

Además, insistió en que hablar de desfinanciación es “desinformar” y reiteró que el manejo de los recursos cuenta con respaldo jurídico y financiero.

No hay desfinanciación en el FOMAG.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio aclara de manera categórica que las pensiones y cesantías de los maestros están plenamente protegidas. pic.twitter.com/n3qmFkMzG2 — Fondo del Magisterio (@FomagOficial) August 26, 2025

