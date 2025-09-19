Sobre la tarde de este viernes 19 de septiembre, el reconocido cantante Rafa Pérez sufrió un fuerte accidente de tránsito. El vallenatero se movilizaba por una vía de Medellín junto con su esposa, Milagros Villamil, cuando chocó por detrás contra otro vehículo.

De acuerdo con el portal Televallenato, hubo tres automóviles involucrados en la colisión. Según se observa en un video, la camioneta Toyota blanca en la que iba Pérez con su pareja quedó completamente destrozada en la parte anterior; el capó quedó doblado, la defensa delantera desprendida, las luces rotas y varias partes de la lata sobre el pavimento.

Televallenato agregó que el accidente solo dejó pérdidas materiales y que ninguno de los involucrados resultaron heridos. Tanto el artista cesarense como su esposa resultaron ilesos, pese al evidente daño que sufrió la carrocería.

Ni el vallenatero ni su esposa han dado detalles de cómo están por el accidente, así como ninguna persona de su círculo cercano ha hablado al respecto.

¿Cuándo se casó Rafa Pérez con Milagros Villamil?

El exvocalista del grupo Kvrass ha construido no solo una carrera musical destacada al lanzarse como solista en 2016, sino una relación que muchas veces fusiona lo personal con lo profesional al lado de Milagros Villamil, su esposa y mánager.

La pareja contrajo matrimonio el 12 de septiembre de 2024 en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en Cartagena, luego de estar siete años de estar casados por lo civil. Durante la ceremonia se vivieron momentos emotivos como cuando, Rafa Pérez no pudo contener las lágrimas al ver llegar a Milagros al altar.

El día de la boda también rindieron homenaje al compositor Ómar Geles, que murió en mayo de ese mismo año. Pérez dedicó la canción ‘Si no me falla el corazón’, de la autoría del compositor fallecido, a su esposa, emocionando a los presentes. Además, el vestido de novia fue diseñado por Naiduth Geles, hermana del creador de ‘Los caminos de la vida’.

Milagros Villamil también ha atravesado situaciones personales difíciles. La empresaria aceptó públicamente que estuvo al borde de la muerte por biopolímeros, luego de vivir con la sustancia durante casi 18 años y sufrir dolor lumbar, adormecimientos y otros síntomas.

