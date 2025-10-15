Este suceso de maltrato animal, capturado en video por los propios agresores en Ciudad Madera, Chihuahua (México), ha desatado una ola de indignación a nivel nacional. Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, muestran la cruel e irresponsable acción de un grupo de jóvenes que, entre risas y a bordo de un automóvil en movimiento, forzaron a una perrita callejera a ingerir alcohol. La burla y la falta de empatía de los involucrados, al grabar y compartir este acto, han causado un repudio generalizado que exige acciones inmediatas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Familia habría querido abandonar a un perro en carretera y pareja los obligó a recogerlo de nuevo)

Los hechos, grabados por los mismos muchachos, detallan el angustioso momento en que el canino fue sometido. Una de las jóvenes, sentada en el asiento del copiloto, inmovilizó a la perrita sujetándola por el cuello y ejerciendo presión en su hocico para obligarla a beber cerveza contra su voluntad. El video capta la evidente confusión y el terror en la mirada del animal, que luchaba por liberarse de la agresión. El grupo, compuesto por dos mujeres y un hombre, se mostraba completamente ajeno al sufrimiento de la criatura, priorizando su diversión por encima del bienestar del animal.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.