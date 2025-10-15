Escrito por:  Redacción Mundo
Este suceso de maltrato animal, capturado en video por los propios agresores en Ciudad Madera, Chihuahua (México), ha desatado una ola de indignación a nivel nacional. Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, muestran la cruel e irresponsable acción de un grupo de jóvenes que, entre risas y a bordo de un automóvil en movimiento, forzaron a una perrita callejera a ingerir alcohol. La burla y la falta de empatía de los involucrados, al grabar y compartir este acto, han causado un repudio generalizado que exige acciones inmediatas.

Los hechos, grabados por los mismos muchachos, detallan el angustioso momento en que el canino fue sometido. Una de las jóvenes, sentada en el asiento del copiloto, inmovilizó a la perrita sujetándola por el cuello y ejerciendo presión en su hocico para obligarla a beber cerveza contra su voluntad. El video capta la evidente confusión y el terror en la mirada del animal, que luchaba por liberarse de la agresión. El grupo, compuesto por dos mujeres y un hombre, se mostraba completamente ajeno al sufrimiento de la criatura, priorizando su diversión por encima del bienestar del animal.

Tras la difusión del material, la presión social no se hizo esperar. Usuarios, activistas y organizaciones protectoras de animales han exigido a las autoridades de Chihuahua una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los responsables. El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las leyes de bienestar animal en México y la necesidad urgente de fomentar la educación en el respeto y la responsabilidad hacia todas las especies.

“Viejas pendejas, ya cerraron sus redes, pero seguramente alguien las encontrará”, “esperamos respuestas de las autoridades”,  “castigo ejemplar para estas bestias” y “desgraciadas borrachas”, son algunos de los cometarios que rechazan este vil acto.

¿Cómo afecta el alcohol a los perros?

El alcohol, o etanol, es una sustancia altamente tóxica para los perros, cuyo organismo no está preparado para procesarlo de la misma manera que el cuerpo humano. Incluso cantidades muy pequeñas pueden tener efectos devastadores. Al ser un potente depresor del sistema nervioso central, el etanol se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo del canino, lo que desencadena una intoxicación que afecta múltiples órganos. Los síntomas iniciales pueden incluir vómitos, diarrea, desorientación y pérdida de coordinación.

Sin embargo, la gravedad aumenta rápidamente, pudiendo conducir a hipotermia (baja temperatura corporal), hipoglucemia, acidosis metabólica y, en casos severos, a un fallo respiratorio, coma e incluso la muerte. El riesgo se eleva si el alcohol se encuentra en productos más tóxicos, como los licores destilados, o si el animal ha ingerido masa cruda de pan o alimentos fermentados, de acuerdo con datos del portal especializado MSD Veterinary Animal.

¿Qué hacer si mi perro ha bebido alcohol?

Ante la sospecha o confirmación de que un perro ha ingerido alcohol, la acción más crítica es buscar atención veterinaria de emergencia de inmediato. A diferencia de los humanos, los canes metabolizan el etanol de manera distinta y son mucho más sensibles a sus efectos tóxicos, lo que convierte la ingesta de cualquier bebida alcohólica, por mínima que sea, en una situación de riesgo potencialmente grave.

Los síntomas de intoxicación pueden aparecer rápidamente e incluir desorientación, dificultad para caminar (ataxia), vómitos, diarrea, deshidratación, y en casos severos, depresión respiratoria, convulsiones o coma. El tiempo es crucial, por lo que es vital contactar a una clínica veterinaria 24 horas y trasladar al animal sin demora. Además, es necesario o darle ningún tipo de remedio casero.

