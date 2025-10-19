Los Cabos, en Baja California Sur, se ha convertido en un atractivo turístico para visitantes colombianos y de muchas otras regiones. Además de sus playas paradisíacas que reciben las olas del océano Pacífico, su riqueza gastronómica ha convertido a la región en un destino que miles de turistas desean conocer, principalmente por contar con 21 restaurantes destacados en la prestigiosa Guía Michelín, lo que demuestra calidad y diversidad culinaria en la ciudad costera de México.

La privilegiada ubicación entre el Cabo San Lucas y San José del Cabo, entre el Pacífico y el Mar de Cortés, permite a los chefs aprovechar mariscos frescos e ingredientes locales de temporada. De acuerdo con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), esta combinación ha impulsado a la región a consolidarse como una potencia gastronómica dentro del territorio norteamericano con espacios que van desde cocinas de autor hasta propuestas sostenibles de granja a mesa.

Los mejores restaurantes en Los Cabos, México

La firma de turismo enumeró los que considera los líderes de la culinaria en Los Cabos, destacando los siguientes:

Acre (San José del Cabo)

Reconocido con Estrella Verde, este espacio se encuentra rodeado de naturaleza y promueve la sostenibilidad. Su menú mezcla cocina mexicana contemporánea con toques asiáticos; destacan el pulpo a la parrilla y el lechón al pastor.

Flora’s Field Kitchen (San José del Cabo)

También con Estrella Verde, pertenece a una granja orgánica que produce sus propios vegetales, carnes y panes. Fiturca resalta su compromiso con la comunidad local y su cocina fresca con gazpachos, ensaladas y postres caseros.

Metate (Cabo San Lucas)

Incluido en la categoría Bib Gourmand, es famoso por su ambiente acogedor y precios accesibles. Ofrece antojos mexicanos como tacos de pescado en tempura de tinta de calamar y carnes a la parrilla.

Los Tres Gallos (Cabo San Lucas)

Restaurante tradicional mexicano con platos emblemáticos como mole con pollo, enchiladas y pozole. Su ambiente rústico y su atención personalizada lo hacen un favorito entre locales y turistas.

¿Por qué Los Cabos es considerado un destino gastronómico tan importante?

Esponda ha afirmado que el compromiso gastronómico del destino se basa en la sostenibilidad. “Trabajamos cada día por fortalecer el autoabastecimiento a través de nuestras granjas locales. Apostar por productores locales nos garantiza ingredientes de calidad”, explicó el funcionario.

Para Fiturca, el auge culinario de Los Cabos refleja la identidad cultural y el compromiso del destino con la excelencia. Así, el visitante no solo disfruta de playas paradisíacas y resorts de lujo, sino también de una experiencia gastronómica única que combina sabor, innovación y respeto por el entorno.

