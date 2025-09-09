La cascada de Basaseachic es un imponente salto de agua que ostenta el título de la cascada permanente más alta de México, con sus 246 metros de altura.

Es importante resaltar el término permanente, ya que existen otras cascadas más altas, como la de Piedra Volada, también en el estado de Chihuahua, que mide 453 metros, pero que solo fluye durante la temporada de lluvias, lo que limita su continuidad.

Basaseachic, en cambio, mantiene su caudal durante todo el año gracias a la confluencia de los ríos Durazno y Basaseachic, que se unen para dar origen al río Candameña, formando así esta maravilla natural que se precipita entre imponentes paredes de roca.

Dónde queda la cascada permanente más alta de México

La cascada se localiza en el Parque Nacional Cascada de Basaseachic, aproximadamente a 280 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, capital del estado. El acceso se puede hacer por carretera, recorriendo paisajes montañosos de gran belleza, con bosques de pino y encino que forman parte de la majestuosa Sierra Madre Occidental.

El Parque Nacional Cascada de Basaseachic es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. Entre las actividades más populares se encuentran:

Senderismo y excursionismo: hay múltiples rutas que conducen a la base y a la cima de la cascada, ideales para quienes buscan aventura. Los que van con más tiempo pueden descender y disfrutar de la calma que ofrece el lugar.

: el parque cuenta con áreas destinadas para acampar, permitiendo disfrutar de noches estrelladas en medio de la sierra. Fotografía de naturaleza: los paisajes montañosos, los bosques y la caída de agua ofrecen escenarios inigualables para captar imágenes únicas.

¿Cuánto cuesta la entrada a la cascada de Basaseachi?

Los interesados en visitar este atractivo turístico deben pagar unos 120 pesos mexicanos, 25.500 pesos colombianos aproximadamente, para ingresar al parque natural. Con esa tarifa, los visitantes pueden acceder a todos los senderos y miradores del lugar.

