Se trata del estado de Chihuahua, el más extenso del territorio mexicano y una de las joyas turísticas, históricas y culturales del país, que cada vez se vuelve más famoso entre los viajeros nacionales e internacionales.

La ciudad capital lleva el mismo nombre y, aunque no se ven muchos perros chihuahua, fue cuna de grandes personajes de la independencia y la Revolución Mexicana, como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Pancho Villa.

Este lugar combina modernidad con historia y encanta a los turistas con su Catedral de Chihuahua, el Palacio de Gobierno y el Museo Casa Chihuahua, paradas obligatorias para quienes desean conocer su arquitectura y herencia colonial.

También destacan otras urbes como Ciudad Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Creel y centros clave para la vida económica y social del estado. Además, el estado preserva tradiciones únicas de comunidades indígenas como los rarámuris o tarahumaras, reconocidos mundialmente por sus habilidades para correr largas distancias.

¿Por qué es famoso Chihuahua, de México?

El estado es hogar de paisajes únicos que atraen a turistas nacionales e internacionales. Entre sus principales atractivos destacan:

Las Barrancas del Cobre : un sistema de cañones ubicado en la Sierra Tarahumara. Se extiende a lo largo de más de 60,000 kilómetros cuadrados y es considerado uno de los complejos naturales más grandes del mundo. Aquí se puede disfrutar de actividades como senderismo, tirolesa y viajes en el famoso Tren Chepe, que atraviesa montañas y barrancas con vistas inolvidables.

: un sistema de cañones ubicado en la Sierra Tarahumara. Se extiende a lo largo de más de 60,000 kilómetros cuadrados y es considerado uno de los complejos naturales más grandes del mundo. Aquí se puede disfrutar de actividades como senderismo, tirolesa y viajes en el famoso Tren Chepe, que atraviesa montañas y barrancas con vistas inolvidables. La Sierra Tarahumara: además de ser el hogar de los rarámuris, ofrece un entorno montañoso ideal para practicar ecoturismo, con bosques de pino, cascadas y miradores naturales.

además de ser el hogar de los rarámuris, ofrece un entorno montañoso ideal para practicar ecoturismo, con bosques de pino, cascadas y miradores naturales. Cascada de Basaseachi: con 246 metros de altura, es una de las más altas de México y un ícono del turismo chihuahuense.

¿Cómo llegar a Chihuahua, México, desde Bogotá?

Los interesados en conocer este mágico estado mexicano pueden tomar un vuelo desde Bogotá hasta Cancún y ahí tomar otro vuelo doméstico hasta la ciudad de Chihuahua. Aerolíneas como Viva aerobus ofrecen este tipo de trayectos.

