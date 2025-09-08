Cámaras de seguridad de Ciudad de México captaron el momento en el que una mujer desciende de un vehículo y decide dar a luz en plena vía en la intersección de la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, en la colonia Industrial. Allí mismo dejó al recién nacido abandonado.

(Vea también: Aterradora predicción de Mhoni Vidente por tragedia que viene en septiembre: “Hay que estar alertas”)

De acuerdo con Marca, medio local, el menor fue envuelto en una chaqueta roja ensangrentada y con diagnóstico de pretérmino extremo. El bebé fue encontrado gracias a un ciudadano alertado por sus llantos.

El infortunado descubrimiento desconcertó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la comunidad, traumada y consternada por la escalada de casos similares en la ciudad en las últimas semanas. “Esto nos pone en alerta para reforzar los protocolos de protección a menores y buscar a los responsables para que enfrenten la justicia correspondiente”, explicó un agente de la SSC en declaraciones a la prensa.

Lee También

Según Carlos Jiménez, periodista mexicano, las grabaciones de la zona mostraron momentos escalofriantes, donde se ve a la mujer descender de una camioneta, se bajó los pantalones, dio a luz rápidamente y abandonó al recién nacido entre las llantas del vehículo sin aplastarlo, luego huyó hacia el Estado de México. Este macabro acto no pasó inadvertido en redes sociales, donde los usuarios se volcaron para expresar su repudio por el acto y solicitar mejores protocolos de atención en estos casos.

@noticiastelemundo ⚠️ Imágenes sensibles ⚠️ Hay conmoción en México por el caso de una recién nacida que fue abandonada por su madre en plena noche. Una cámara de seguridad captó el momento en que la mujer dio a luz en medio de la calle en Ciudad de México para luego abandonar a la criatura y huir en un auto. 👉🏼 El aviso de un ciclista facilitó la llegada de los servicios de emergencia. ♬ sonido original – Noticias Telemundo

Lee También

Pero este no es un caso aislado. De acuerdo con Infobae, el 25 de agosto, otra bebé fue hallada, también abandonada, en los baños de la estación UAM Iztapalapa del Metro. El infante, descubierto debido a su llanto, fue prontamente trasladado a un hospital, pero no logró superar las contusiones graves en su cabeza. El 24 del mismo mes, otro triste episodio: un bebé de cuatro meses fue abandonado en la colonia Tacubaya. Afortunadamente, en este último caso, las autoridades lograron identificar y detener a la pareja responsable.

(Lea también: Famosos ‘Influencers’ levantan sospecha con millonarias rifas y lavarían dinero a narcos)

Las autoridades de la capital mexicana siguen en la búsqueda de la mujer que abandonó a la bebé en la alcaldía Gustavo A. Madero y se agilizan los esfuerzos para revisar y mejorar el sistema de protección a menores vulnerables en el país. Los recientes sucesos han evidenciado un problema social y de salud pública que urge ser abordado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.