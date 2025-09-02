Un caso estremecedor conmociona a Lexington, Kentucky, luego de que la joven Laken Ashlee Snelling, de 21 años, fuera arrestada bajo la acusación de haber ocultado el nacimiento de su bebé, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de basura en un armario de su vivienda.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Lexington, Snelling enfrenta cargos por abuso de cadáver, manipulación de evidencia y ocultamiento del nacimiento, luego de que agentes acudieran el pasado 27 de agosto a su domicilio tras recibir una denuncia sobre el hallazgo del menor sin vida.

Según la citación de arresto, el bebé fue encontrado envuelto en una toalla dentro de una bolsa plástica negra. Durante el interrogatorio, Snelling admitió que había dado a luz y posteriormente intentó encubrir la situación, limpiando rastros del parto y colocando los elementos utilizados, junto con el cuerpo del recién nacido, en la bolsa de basura.

La oficina forense del condado anunció que realizará la autopsia correspondiente para establecer la causa de la muerte del bebé.

Snelling, quien formó parte del equipo de animación competitiva de la Universidad de Kentucky durante tres temporadas, fue presentada ante un tribunal en una audiencia preliminar dos días después de su captura.

En Kentucky, los delitos por los que se le acusa —maltrato de cadáver y manipulación de pruebas físicas— están clasificados como delitos graves de clase D, lo que podría significarle una condena de uno a cinco años de prisión, además de una multa de hasta 10.000 dólares, en caso de ser hallada culpable.

Las autoridades aún no han confirmado si se le fijó una fianza ni el monto de esta.

