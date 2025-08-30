Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un vuelo de SkyWest que tenía como destino Houston, en Estados Unidos. El avión sufrió una fuerte turbulencia que ocasionó un desplome de más de 1.200 metros y obligó a un aterrizaje de emergencia.

El hecho ocurrió el jueves 28 de agosto y fue registrado en videos difundidos posteriormente. De acuerdo con lo citado por El Tiempo, el vuelo identificado como SkyWest 5971, operado bajo la marca United Express, envió un mensaje de alerta en pleno trayecto al detectar la emergencia mientras se encontraba en el aire.

En la comunicación, divulgada por LiveATC.net, se escuchó al piloto decir: “Necesitaremos una camilla, y además hay sangrado. SkyWest 5971”. Esto confirmó la gravedad de la situación que vivían tanto la tripulación como los pasajeros en medio de la turbulencia.

Según los datos del vuelo, el incidente ocurrió 90 minutos después del despegue. En apenas un minuto, el avión descendió abruptamente más de mil metros, lo que generó pánico entre las 43 personas a bordo, incluidos 39 pasajeros y cuatro tripulantes.

Tras el descenso repentino, la aeronave logró aterrizar de manera segura con apoyo de los servicios de emergencia en tierra. Todos los ocupantes fueron evaluados en la terminal aérea, aunque solo dos adultos necesitaron traslado a hospitales debido a las lesiones sufridas durante la turbulencia.

La aerolínea SkyWest emitió un comunicado en el que aseguró que la prioridad siempre ha sido la seguridad y el bienestar de quienes viajan en sus vuelos. De acuerdo con lo citado por la casa periodística mencionada, la compañía resaltó que, pese a lo ocurrido, el resto de pasajeros no presentó heridas de consideración.

Este episodio se suma a los recientes casos de turbulencias extremas que han generado preocupación entre los viajeros. Las autoridades recordaron la importancia de seguir las medidas de seguridad en vuelo, entre ellas mantener el cinturón abrochado durante todo el trayecto.

