Dos bomberos que controlaban un incendio forestal en Estados Unidos fueron arrestados por agentes de la patrulla fronteriza, según informaron funcionarios de migración en ese país.

Agentes federales retuvieron a equipos de contratistas privados de incendios durante varias horas el miércoles mientras se preparaban para ayudar a combatir el incendio de Bear Gulch de 3.600 hectáreas en el estado de Washington, según conoció la AFP.

Los funcionarios alinearon a las 44 personas y les ordenaron que presentaran identificación, reportaron los bomberos al Seattle Times, y a los miembros del equipo se les prohibió grabar imágenes.

“Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, comentó al periódico un bombero que no fue identificado.

Qué pasó con los bomberos capturados en Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección (CBP) indicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieron allí a petición de los guardabosques que querían verificar que los nombres proporcionados en los registros de los contratistas fueran precisos.

“Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos ilegalmente, uno con una orden de expulsión previa”, informó la CBP en un comunicado el jueves.

Estas dos personas fueron detenidas, según la CBP, mientras que las otras 42 fueron retiradas de terrenos federales, en lo que la agencia caracterizó como una “terminación de contrato” tras una investigación criminal.

La acción “no interfirió con las operaciones de bomberos ni con la respuesta a ningún incendio activo en el área, ni representó un peligro para la comunidad circundante”.

Lo ocurrido fue inusual, pues usualmente esas operaciones no se ejecutan en lugares de desastres naturales o en sitios de emergencia.

