Estados Unidos se ha convertido en uno de los países favoritos de los colombianos para migrar, ya que consideran que allí tienen mejores condiciones económicas y sociales, lo cual les permitirá tener un mejor estilo de vida y además ayudar a su familia que se quede en el país.

Sin embargo, al aterrizar en ese territorio la situación no es tan sencilla como muchos la pintan, ya que la mayoría se van sin papeles y por todas las políticas migratorias y demás, conseguir trabajo no es una tarea sencilla.

Ante esto, un hondureño llamado Alf Castellanos compartió unas recomendaciones para que las personas, en vez de buscar un empleador, monten su propio negocio para que así se pueda ir construyendo un mejor futuro.

De hecho, el creador de contenido compartió cinco recomendaciones en específico que las personas pueden usar para crear su empresa y así tener algo más seguro.

Lo primero que recomienda el joven es aprender bien el oficio que desea trabajar para darle más confianza a los clientes, ya sea con cursos, con personas de más reconocimiento o incluso con la misma experiencia.

Lo segundo es aprovechar las redes sociales para promocionar los servicios que ofrece, pues esta es una plataforma en la que se pueden mostrar resultados y que así se consigan más clientes.

Lo tercero es imprimir tarjetas con los datos y la especialidad y repartirlas en sitios centrales o en barrios cercanos, ya que así las personas lo pueden conocer y le dan trabajos más seguido. Recuerde que más clientes significa más dinero.

Lo cuarto es hacer alianzas con otras personas del rubro, como proveedores y transportistas, para funcionar incluso como puente e ir ganando dinero gracias a comisiones, lo cual también puede dejar buenos rendimientos.

Finalmente, lo último que recomienda es no tener miedo de cobrar por su trabajo, pues las herramientas y el conocimiento son cosas que cuestan y por eso puede cobrar lo que considere necesario. Si una persona le dice que no, ya habrá alguien más que valore lo que hace.

Con estas recomendaciones, las personas pueden montar sus propios negocios y así tener mejores resultados económicos, lo cual le cumpliría el propósito de mejorar sus condiciones económicas.

