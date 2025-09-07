Colombia cuenta con un nuevo integrante en su mapa territorial: se trata de Nuevo Belén de Bajirá, un municipio joven ubicado en el departamento del Chocó que fue oficialmente constituido en junio de 2023. Su creación respondió a una solicitud prolongada por parte de la comunidad local, que durante años insistió en la necesidad de adquirir autonomía política y administrativa.

La Asamblea Departamental de Chocó formalizó su existencia mediante la Ordenanza 180. A menos de un año de ese acontecimiento, el municipio ya eligió a su primer alcalde, Leopoldino Perea Caicedo, quien asumió el liderazgo con el reto de dar forma a una administración que responda a las necesidades del nuevo territorio.

La jurisdicción de Nuevo Belén de Bajirá abarca diez corregimientos y 57 veredas, zonas que empiezan a organizarse bajo una estructura institucional que promueve la participación ciudadana. Uno de los primeros proyectos impulsados por la administración es la intervención del parque central, una obra que permitirá dinamizar el empleo y embellecer el casco urbano.

Nuevo Belén de Bajirá / Alcaldía

Economía, turismo y visión de futuro en el municipio más joven del país

La economía de esta localidad gira en torno a cultivos como la palma de aceite, el cacao y el plátano, además de contar con una actividad ganadera importante. El subsuelo también representa una oportunidad, ya que se han identificado recursos como oro, níquel y cobre que podrían impulsar el crecimiento económico.

El nuevo municipio cuenta con una ubicación estratégica, cercana al Parque Nacional Natural Los Katíos y a la cuenca del río Atrato. Aunque la zona no tiene vocación ecoturística definida, su biodiversidad ofrece un punto de partida para proyectos de turismo comunitario con enfoque sostenible.

La visión de futuro de este municipio joven es ambiciosa. “Nuestro municipio será un ejemplo de innovación y emprendimiento, donde la colaboración entre el sector público, privado y la comunidad impulse el crecimiento económico, promueva la agroindustria sostenible, y se garantice la equidad social”, dicen desde Belén de Bajirá, que busca mayore reconocimiento en el país.

