Una es Pijao, ubicada en Quindío, que fue la primera ciudad latinoamericana en ser incluida en la red de ciudades sin prisa (en 2014), luego de nueve años haciendo el proceso.

(Vea también: Río más ancho del mundo está en Sudamérica y separa a dos países; no es el Amazonas)

De acuerdo con el portal ‘Cittaslow’, este municipio del Eje Cafetero “representa la armonía perfecta entre un ritmo de vida relajado y una vibrante cultura”. Además, tiene un fuerte compromiso con el medioambiente y prioriza el desarrollo sostenible sobre el acelerado, lo que le permitió ser reconocida por la organización.

La otra ciudad colombiana que hace parte de la red es Marulanda, una joya del departamento de Caldas ubicada entre montañas verdes, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Lee También

Este municipio ubicado en la región es conocido por la producción de lana y la cría de ovejas. Su designación como el segundo municipio ‘Cittaslow’ (pueblo lento) de Colombia, se dio en 2017 porque promueve un estilo de vida tranquilo y respetuoso con el medio ambiente.

“Marulanda ha promovido activamente el desarrollo de un estilo de vida pacífico, resistiendo a la globalización y valorando la autenticidad local”, señaló la organización en su página web.

La otra ciudad de Latinoamérica que fue integrada a la red de ciudades para vivir sin afanes es Socorro, ubicado en el estado de Sao Paulo de Brasil, y en el que se lleva un estilo de vida tranquilo .

Qué hacer en Pijao, Quindío

En este pintoresco municipio se encuentran varias experiencias cafeteras. Algunas fincas de la región ofrecen recorridos donde los visitantes pueden conocer de primera mano el proceso de cultivo, recolección y tostado del grano, finalizando con catas de café de alta calidad. Estas actividades no solo muestran la riqueza agrícola del municipio, sino también la tradición campesina que le da vida.

Las casas coloniales llenas de colores y su plaza central hacen de este lugar uno ideal para recorrer a pie, pero a sus alrededores también existen escenarios ideales para hacer senderismo o disfrutar de cascadas y quebradas naturales.

(Vea también: Mejor ciudad de Sudamérica para recorrer a pie está en Colombia; encanta a turistas)

Qué hacer en Marulanda, Caldas

Gracias a su ubicación estratégica, Marulanda es un lugar propicio para el avistamiento de aves, con especies propias de ecosistemas de alta montaña. Además, su riqueza natural lo convierte en un destino atractivo para los amantes de la naturaleza.

* Pulzo.com se escribe con Z