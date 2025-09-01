El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la adjudicación del proyecto Parador Sostenible Lomita Arena, iniciativa que marcará un antes y un después en el turismo del norte del departamento. La Gobernación de Bolívar explicó que esta apuesta busca darle un nuevo impulso al corregimiento de Santa Catalina, convirtiéndolo en un referente gastronómico y turístico para la región Caribe.

El proyecto abarca una intervención de 25.151 m² sobre la vía al mar Cartagena–Barranquilla. Allí se modernizarán 19 unidades comerciales que funcionan como restaurantes y quioscos, además de construir parqueaderos, un centro de acopio de residuos, una unidad de enfermería, oficinas administrativas y baterías de baños modernos para mejorar la experiencia de los visitantes.

La Gobernación de Bolívar indicó que los diseños del parador fueron elaborados con el apoyo de la Fundación Santo Domingo, la Fundación Promigas y Coca Cola FEMSA, entidades que también acompañarán el proceso de capacitación para los comerciantes locales. Con ello se busca que los beneficiarios directos, en su mayoría familias propietarias de negocios tradicionales, se fortalezcan en aspectos de servicio, sostenibilidad y competitividad.

El proyecto forma parte de una estrategia integral de turismo liderada por la Gobernación de Bolívar, que incluye la reorganización de las playas y deportes náuticos de la zona, así como la construcción del nuevo puente entre Lomita Arena y Santa Catalina. Según el gobernador Arana, con estas obras se dignificará la labor de los comerciantes locales y se ofrecerán mejores condiciones a los turistas nacionales e internacionales que recorren esta importante vía.

La gobernación detalló que la infraestructura contempla restaurantes renovados, señalización turística, sistemas de iluminación, suministro de agua potable, telecomunicaciones y áreas sostenibles para el manejo de residuos. Además, se estima que las obras tendrán un plazo de ejecución de siete meses a partir de la firma del acta de inicio, lo que permitirá entregar resultados en el corto plazo.

Con este proyecto, Lomita Arena se convertirá en un punto importante para la región y se articulará con otros proyectos como el Malecón de Magangué, la promoción de la Marca Bolívar y la llegada de cruceros por el río Magdalena. El gobernador Arana subrayó que esta apuesta responde a un modelo de turismo sostenible e incluyente, pensado para potenciar la riqueza cultural y natural del departamento.

“Lomita Arena es la muestra de que en Bolívar pensamos el turismo de manera integral: con sostenibilidad, con infraestructura de primer nivel y con el compromiso de generar empleo y bienestar. Lo que hoy adjudicamos será un ícono turístico para toda la región Caribe”, afirmó el mandatario.

Con esta adjudicación, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso de consolidar al departamento como líder en turismo, impulsando tanto la economía local como el bienestar de las comunidades costeras.

