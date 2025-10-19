Ambas fueron encontradas sin signos vitales en su apartamento ubicado en la lujosa zona de Barra da Tijuca, al suroeste de Río de Janeiro (Brasil).

Sigue a PULZO en Discover

Los vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un olor extraño proveniente del lugar. Cuando los bomberos ingresaron, encontraron los cuerpos en habitaciones separadas: la niña estaba en la sala y su madre en uno de los dormitorios, detalla la revista People.

Esta fue la última publicación de la mujer en Instagram:

De acuerdo con la Policía Civil, no se hallaron signos de violencia ni de robo, y el examen forense inicial no reveló indicios de agresión.

Lee También

Sin embargo, la causa de muerte aún no ha sido determinada, por lo que se ordenaron pruebas complementarias, añadió ese medio.

Según testigos, madre e hija no habían sido vistas en cinco días antes del hallazgo. Lorenço, que contaba con más de 54.000 seguidores en Instagram, además de trabajar como modelo, era estudiante de medicina en una universidad privada de Río.

Ambas eran originarias de Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, donde ya fueron sepultadas, agregó esa publicación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las misteriosas circunstancias del caso que conmociona a Brasil.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.