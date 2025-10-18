La noticia del fallecimiento de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni‘ ha conmocionado profundamente a sus seguidores y al mundo digital colombiano. Su muerte, ocurrida el pasado 15 de octubre, dejó una estela de tristeza, indignación y muchas preguntas sin respuesta.

La ‘influencer’ y empresaria Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, fue quien dio a conocer la trágica noticia a través de sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores presionar a las autoridades para esclarecer los hechos.

Según los primeros reportes, el deceso ocurrió en la vivienda donde ‘Baby Demoni‘ residía junto a su pareja, quien habría llamado a los servicios de emergencia alegando que la joven se había quitado la vida tras una discusión.

Sin embargo, las autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de asfixia, lo que, sumado al altercado previo con su novio, ha despertado sospechas sobre un posible caso de feminicidio. Desde entonces, el caso ha causado una ola de indignación en redes sociales, con miles de usuarios exigiendo justicia y pidiendo que se investigue a fondo lo ocurrido.

La canción que ‘Baby Demoni’ eligió para su despedida

En medio del dolor que rodea su partida, ha resurgido un video de ‘Baby Demoni’ que ha conmovido a miles de usuarios. En la grabación, que circula en TikTok y otras plataformas, la creadora de contenido respondía a una dinámica de preguntas en la que le consultaban qué canción quería que sonara en su funeral. Con una sonrisa nostálgica y sin imaginar el impacto que tendría, respondió: ‘El hijo del pueblo’, de Vicente Fernández.

En su momento, aquella respuesta parecía una simple interacción con sus seguidores, pero hoy sus palabras cobran un significado profundamente simbólico.

La canción, una de las más sentidas del ídolo mexicano, habla del orgullo, el dolor y la dignidad de quien ha sufrido, pero sigue fiel a sí mismo, un mensaje que parece reflejar la fuerza y autenticidad con la que la ‘influencer’ vivió su vida.

El video se ha vuelto viral, sumando millones de visualizaciones y comentarios de seguidores que aseguran haberse conmovido hasta las lágrimas. “Ella misma eligió su despedida sin saberlo”, escribió una usuaria. Otros han compartido versiones de la canción en su honor, acompañadas de imágenes de la influencer y mensajes de despedida que inundan las redes.

El mensaje de Yina Calderón

A través de una serie de historias en Instagram, Yina Calderón expresó su dolor y su desconfianza ante la versión oficial.

“Acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni… Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, escribió, dejando entrever que no cree que se tratara de un suicidio. Sus palabras se viralizaron rápidamente, acompañadas de mensajes de solidaridad hacia la familia de la joven y llamados a no dejar que su caso quede en el olvido.

Un caso que sigue en investigación

Mientras el país llora su partida, el caso de ‘Baby Demoni’ continúa bajo investigación. Medicina Legal aún no ha determinado la causa exacta de su muerte, pero tanto su familia como figuras públicas cercanas, entre ellas Yina Calderón, han insistido en que se esclarezcan los hechos.

La joven deja una hija pequeña y una comunidad digital que la recuerda por su alegría, autenticidad y carácter fuerte. Su historia, marcada por el misterio y la injusticia, ha encendido una conversación nacional sobre la violencia de género y la necesidad de que ninguna muerte quede impune.

