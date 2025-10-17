El propio medio de comunicación informó sobre la tarde de este viernes 17 de octubre la lamentable noticia del fallecimiento de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, periodista que pertenecía a esa casa de la capital del Tolima. La joven de 23 años sufrió un accidente de tránsito y desde entonces estaba internada en la clínica Medicadiz de La Samaria.

“Dayanna fue una periodista comprometida, talentosa y llena de vocación. Se destacó por su manera única de narrar las noticias a través de videos, donde combinaba cercanía, claridad y sensibilidad para conectar con la gente. Su pasión por informar y su carisma natural la convirtieron en una de las voces más queridas de la reportería local”, expresó El Irreverente en la noticia en la que informó el fallecimiento.

Según medios regionales de Ibagué, Trujillo se movilizaba en una motocicleta durante la madrugada del pasado 14 de octubre en la carrera 12 sur con calle 83. Al parecer, frenó en seco cuando intentó evitar una parte en mal estado de la vía, lo que provocó que cayera sobre el pavimento. En el siniestro hubo un taxi involucrado.

La joven quedó con graves lesiones, como un trauma craneoencefálico, por lo que fue remitida de urgencia al centro hospitalario y la internaron en la unidad de cuidados intensivos. Duró durante tres días bajo monitoreo, hasta que este viernes no reaccionó a las maniobras médicas y falleció.

