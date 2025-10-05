El pasado viernes 3 de octubre, las calles cercanas al parque Manuel Murillo Toro de Ibagué amanecieron llenas de buses y vehículos de transporte especial. Los automotores traían de diversas regiones a personas que iban a asistir a un discurso del presidente Gustavo Petro.

Según El Olfato, buena parte de los asistentes al llamado tarimazo del Gobierno Nacional provenía de municipios del Tolima y de otras regiones del país, lo que levantó cuestionamientos sobre la movilización organizada para llenar la plaza principal de la capital tolimense. En varios videos que circularon en redes sociales se observó la cantidad de buses que llegaron para presenciar el evento oficialista.

El medio ibaguereño informó que cerca de 80 vehículos intermunicipales y de transporte especial, pertenecientes a empresas como Cootransfusa y Cointrasur, ingresaron a la ciudad durante el mediodía del evento. Muchos de ellos, explicó el portal, trasladaban simpatizantes desde Bogotá, poblaciones de Cundinamarca y municipios del sur del Tolima.

De acuerdo con el reporte, los buses se estacionaron en barrios aledaños al centro como San Simón, Belén, Belencito, Libertador y La Pola, convertidos ese día en improvisados parqueaderos públicos. Allí, añadió El Olfato, los recién llegados fueron recibidos con almuerzos servidos en recipientes de icopor y orientación logística a cargo de contratistas de entidades estatales locales.

Uno de los puntos de llegada fue el Museo Panóptico de Ibagué, donde un grupo de apoyo, conformado por trabajadores públicos, coordinó la distribución de los visitantes, precisó el medio. En el barrio La Pola, por ejemplo, la alimentación habría sido organizada por integrantes del movimiento político del candidato a la Cámara Marco Emilio Hincapié, denunciaron vecinos citados por El Olfato.

Ya en el parque principal, donde habló Petro, los recién llegados se mezclaron con ciudadanos locales, contratistas y funcionarios de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras, el Sena, el ICBF y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Según el informe, hubo presencia de personal vinculado a los ministerios de Salud, Justicia e Igualdad, carteras encabezadas por tolimenses.

#Ibagué | 🧐 Cerca de 80 buses llegaron a Ibagué para el tarimazo de Petro: https://t.co/1KX7cDqogy pic.twitter.com/nyIRoe6358 — El ⭕lfato (@Elolfato) October 4, 2025

Aunque cifras oficiales hablaron de unas 7.000 personas en la plaza, las imágenes y testimonios recogidos por El Olfato indican que buena parte provenía de fuera de la ciudad. Fuentes del comité organizador confirmaron que los buses arribaron desde diferentes zonas del Tolima y del centro del país, mientras que en redes sociales el tema dio de qué hablar entre quienes defendieron el acto como muestra de apoyo popular y quienes lo consideraron un uso político de recursos públicos en plena coyuntura electoral.

