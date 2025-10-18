El mundo del rock está de luto tras confirmarse la muerte de Sam Rivers, bajista original y miembro fundador de Limp Bizkit, a los 48 años. La noticia fue anunciada este sábado 18 de octubre por los integrantes de la banda, quienes despidieron a su compañero con un emotivo mensaje: “Era magia pura, el alma en el sonido”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Murió Ace Frehley, guitarrista original de Kiss; tenía 74 años y sufrió grave hemorragia)

Sam Rivers fue una pieza fundamental en el sonido característico de Limp Bizkit, una de las bandas más influyentes del movimiento nu metal a finales de los años noventa. Junto a Fred Durst (voz) y John Otto (batería), formó parte de la alineación original desde la fundación del grupo en 1994, contribuyendo con su bajo potente y su energía escénica a consolidar un estilo que mezclaba rap, metal y actitud irreverente.

Su huella quedó plasmada en álbumes emblemáticos como ‘Significant Other’ (1999) y ‘Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water’ (2000), discos que no solo marcaron una época, sino que también llevaron a Limp Bizkit a encabezar festivales masivos y vender millones de copias en todo el mundo. Temas como ‘Nookie’, ‘Break Stuff’ y ‘My Way’ siguen siendo himnos generacionales donde la presencia de Rivers se siente en cada nota.

El músico falleció pocas semanas después de haber concluido la gira 2025 de la agrupación, una serie de conciertos que reunió nuevamente a miles de seguidores y demostró que el legado del grupo sigue más vivo que nunca. Su partida deja un vacío enorme entre los fanáticos y compañeros de escenario que compartieron con él más de dos décadas de historia musical.

El mensaje de despedida de Limp Bizkit

A través de sus redes sociales oficiales, los miembros de la banda compartieron unas palabras cargadas de dolor y gratitud: “Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era magia pura, la calma en medio del caos, el alma detrás de nuestro sonido”.

El comunicado también resaltó que su talento y su carisma “nunca podrán ser reemplazados”, y que su espíritu “vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario y cada recuerdo que dejó en nosotros y en los fanáticos de todo el mundo”.

¿Cuándo se pesentará Limp Bizkit en Colombia?

Curiosamente, Limp Bizkit tiene programado un concierto en Bogotá el próximo 5 de diciembre, inicialmente previsto para el estadio El Campín, aunque recientemente se confirmó el cambio de escenario al Coliseo MedPlus.

Los seguidores colombianos esperan que este show se convierta en un homenaje especial a Rivers, cuya influencia marcó no solo a la banda, sino también a toda una generación de músicos y oyentes.

Con su partida, el rock pierde a un bajista excepcional, pero su legado perdurará en los riffs que hicieron vibrar a millones y en la historia de una de las agrupaciones más representativas del nu metal mundial.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.