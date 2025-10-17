La actriz y guionista Adriana Romero, hija de la reconocida artista colombiana Judy Henríquez, contó a través de su cuenta de Instagram un caso de presunto maltrato y discriminación hacia su madre por parte de una agencia de casting en Colombia.

Según relató, la empresa habría rechazado a la veterana actriz argumentando que “por su edad ya no debería ni presentar un casting”, y que “no era capaz de aprenderse un guion”.

(Vea también: Judy Henríquez, de 80 años, sorprendió con aviso sobre su carrera en televisión colombiana)

En una publicación acompañada de un video, Romero expresó su indignación por lo sucedido y explicó que decidió hacer pública la situación tras conocerse el fallecimiento del actor Gustavo Angarita, ocurrido el 17 de octubre de 2025. Dijo que ese hecho la llevó a reflexionar sobre la falta de respeto que, en algunos casos, enfrentan los artistas con larga trayectoria dentro de la industria audiovisual colombiana.

Lee También

“No más abuso ni irrespeto hacia quienes han dedicado su vida al oficio de la actuación”, escribió Romero en su publicación. También pidió a sus seguidores y colegas del medio que compartieran su mensaje para crear conciencia y denunciar otras prácticas similares que “denigran el arte de la actuación”, contó Adriana Romero.

“A mi madre la llamaron vejete”: el testimonio de Adriana Romero

En el video compartido en sus redes, la actriz narró con profunda tristeza cómo se enteró de los comentarios despectivos de una agencia de casting hacia su madre. Según relató, los responsables de la entidad habrían dicho:

“A mí no me vayan a traer a este vejete, que seguramente no es capaz de aprenderse ni una línea y solo va a demorar las grabaciones”, explicó la actriz

Romero, visiblemente molesta, cuestionó el trato hacia su madre y extendió su preocupación hacia toda la comunidad artística: “Si a mi madre, una actriz con más de 50 años de experiencia, se le falta al respeto de esa manera, ¿qué queda para el resto de actores y actrices del país?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADRIANA ROMERO (@adrianaromeroh)

Asimismo, resaltó la importancia de reconocer el legado de artistas como Judy Henríquez, quienes han contribuido a construir la historia de la televisión y el cine colombiano:

“Cuidar de quienes nos abrieron el camino no es solo un deber, es una obligación. Ellos merecen respeto y dignidad por su aporte invaluable al arte y la cultura”.

Un llamado al respeto en la industria audiovisual

Adriana Romero aprovechó el momento para hacer un llamado directo a productoras, canales de televisión y agencias de ‘casting’, instándolos a implementar políticas más humanas y respetuosas hacia los artistas.

“Las prácticas de ‘casting’ en Colombia están volviéndose no solo irrespetuosas, sino crueles. Le pido a las productoras y canales que exijan comportamientos dignos y que pongan la labor de los actores en el lugar que merece”.

Aunque inicialmente evitó mencionar el nombre de la agencia involucrada, al final del video Romero reveló que se trataba de ‘Casting Actoral’, y afirmó que el trato hacia su madre fue “grosero y despectivo”.

La actriz concluyó su mensaje con un llamado a la solidaridad del gremio:

“Por favor, ayúdenme a difundir este video. Esto tiene que parar”.

La denuncia de Adriana Romero ha causado amplio respaldo en redes sociales, donde varios actores y seguidores han manifestado su apoyo a Judy Henríquez y su rechazo ante cualquier forma de discriminación por edad dentro del mundo del entretenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.