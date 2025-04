Judy Henríquez, actriz colombovenezolana de 81 años, sigue impactando con su presencia en la industria televisiva, demostrando que el talento y la dedicación no conocen de edades.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, Henríquez ha participado en numerosas producciones que han marcado la historia de la televisión en Colombia. Desde sus inicios en los años 60, Judy ha sido parte de telenovelas y series que han dejado una huella imborrable en el corazón de los espectadores colombianos.

Ha integrado el elenco de obras memorables como ‘Escalona’, donde su actuación recibió grandes elogios, hasta ‘Chepe fortuna’, pasando por producciones internacionales como ‘Tentaciones’ en México. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversos roles la han hecho merecedora de múltiples reconocimientos, entre ellos, el aplaudido Premio India Catalina a ‘Toda una vida’ por su trayectoria.

En una reciente entrevista para ‘Senderos de éxito’, Judy no solo compartió reflexiones sobre su carrera, sino también sobre la situación actual de los actores mayores en la industria. Expresó su preocupación por cómo las figuras veteranas del entretenimiento en Colombia, aunque aún activas y llenas de vitalidad, a menudo son marginadas o relegadas.

Henríquez resaltó que, independientemente de la edad, su deseo es continuar actuando, enriqueciendo así la cultura televisiva con su arte. La actriz hizo un llamado a sus colegas y a la industria en general para que no solo reconozcan, sino que también celebren la rica historia y las contribuciones de los actores mayores.

Subrayó la importancia de hacer homenajes y mantener vivo el recuerdo de aquellos que han dedicado su vida a la actuación, pues considera que los actores son una parte fundamental de la narrativa cultural y social del país.

En su mensaje, Henríquez también extendió un pedido de respeto y cuidado hacia los artistas de generaciones pasadas, instando a las nuevas oleadas de actores a tratar su legado con amor y devoción. Según Judy, estas acciones no deben dictarse por obligaciones contractuales, sino por un auténtico sentimiento de apreciación hacia quienes han pavimentado el camino en la escena artística colombiana.

“A veces, de verdad, se olvidan de las actrices, no digo yo, porque conmigo ha sido especiales, pero hay compañeras a las que prácticamente ya no las nombran, no que las han olvidado completamente porque o se han muerto o porque no la reconocen en la calle”, afirmó la actriz.

El testimonio de Judy Henríquez no solo nos recuerda la riqueza del pasado televisivo colombiano, sino que también destaca la necesidad de un diálogo continuo sobre la inclusión y el reconocimiento en una industria que cambia rápidamente.

No es la única, María Margarita Giraldo también ha hecho el mismo llamado en repetidas ocasiones. Ella asegura que tiene toda la disposición para seguir trabajando, pero los canales y producciones ya no la tenían en cuenta debido a su edad, pues ya no estaban desarrollando personajes así. Lo cierto es que es una realidad entre los actores.

