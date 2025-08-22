‘Fucks News’ es un programa colombiano de sátira política y humor ácido que se ha ganado tanto seguidores fieles como detractores. Conducido por los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo, el espacio se caracteriza por un estilo irreverente y sin filtros, en el que las críticas a políticos, personalidades y hechos de la coyuntura nacional e internacional son presentadas con humor negro y comentarios mordaces.

Esta apuesta por la sátira directa los ha convertido en un referente dentro del género, pero también en un blanco frecuente de polémicas y demandas judiciales debido a la naturaleza de sus bromas.

Uno de los episodios más sonados de los últimos años estuvo relacionado con la actriz y humorista Alejandra Azcárate. En 2021, la opinión pública se vio sacudida por la noticia de que las autoridades habían incautado 446 kilogramos de cocaína y cerca de 100 millones de pesos en una avioneta vinculada a Miguel Jaramillo, esposo de la artista.

La información se difundió ampliamente en los medios de comunicación y rápidamente se convirtió en tema de debate, crítica y, por supuesto, material para los comediantes.

El caso fue mencionado en ‘Fucks News‘, donde los presentadores hicieron chistes al respecto. Sin embargo, las bromas no fueron bien recibidas por Azcárate, quien decidió demandar al programa argumentando que los comentarios atentaban contra su honra y buen nombre.

Según la actriz, la situación le ocasionó afectaciones personales, laborales y en el ámbito de los negocios. En la acción legal, además, solicitó una indemnización económica que, según varios sectores, resultaba excesiva.

Abogado de ‘Fuck News’ se pronuncia ante demanda de Alejandra Azcárate

Sobre este tema se refirió recientemente Santiago Trespalacios, abogado de los comediantes, durante una entrevista con Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva‘. El jurista, que también ha representado a figuras como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, expuso su postura con un tono crítico hacia la decisión de la humorista.

“El mejor chiste de Alejandra, para mí, fue cuando le hicieron chistes en su contra y, en vez de contestarles con humor, salió a demandarlos”, expresó.

Para Trespalacios, el problema radica en que la responsabilidad de la noticia no recae en quienes hicieron humor alrededor de ella, sino en los verdaderos responsables del hecho delictivo. En sus palabras: “Podemos echarle la culpa al de la avioneta que la llenó de coca, según parece, o al dueño de la avioneta, que era una persona con la que tenía un vínculo conyugal, o los medios de comunicación que salieron a hacer la noticia. Pero le caen al eslabón más débil: dos muchachos que hacen chistes de lo que sale en noticias”.

El abogado señaló que la situación es contradictoria porque Alejandra Azcárate ha reconocido públicamente su afinidad por el humor negro, un estilo que precisamente se nutre de las desgracias y debilidades de los demás. Sin embargo, cuando fue ella quien se convirtió en el centro de la controversia, rechazó esa misma dinámica que tantas veces había defendido y practicado.

En este sentido, Trespalacios hizo un llamado a la coherencia y a la comprensión social frente al papel del humor en la vida pública. “Alejandra se ha salido a gozarse a todo el mundo, por la clase social, por los grupos políticos, etcétera. Son chistes, son chistes. Y una sociedad como la nuestra tiene que entender que hay un espacio al que llamamos humor, en el cual no podemos ser perseguidos cuando lo que hacemos tiene un ánimo de juego, tiene un ánimo de jocosidad”, añadió.

El debate que surge de este caso pone en evidencia las tensiones entre la libertad de expresión, el derecho al buen nombre y los límites del humor. Mientras los defensores de ‘Fucks News‘ aseguran que las bromas hacen parte de un ejercicio legítimo de sátira política y social, quienes apoyan la postura de Azcárate insisten en que el humor no puede ser una excusa para dañar la reputación de las personas.

Lo cierto es que, más allá del desenlace legal, el episodio refleja una paradoja: una de las humoristas más reconocidas del país, célebre por su capacidad para reírse de los demás y hacer sátira sobre las desigualdades sociales o los errores ajenos, terminó reaccionando de manera adversa cuando se convirtió en blanco de las bromas.

Este hecho no solo despertó un debate jurídico, sino que también abrió la conversación sobre la coherencia en el ejercicio del humor y sobre los límites que la sociedad está dispuesta a aceptar en nombre de la risa.

