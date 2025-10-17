Por lo menos así lo describe su hijo Gustavo Angarita (jr.), que en la mañana de hoy confirmó la muerte del actor, muy recordado por su actuación en novelas exitosas como ‘Rasputín, Caballo Viejo, La potra Zaina, En los tacones de Eva, Chepe Fortuna, La ley del corazón, La de troya; y en películas como ‘La estrategia del caracol’ y ‘Pena Máxima’, entre otras.

Sigue a PULZO en Discover

En entrevista con Blu Radio, el hijo de Angarita dio detalles de cómo fueron sus últimos días e, incluso, aseguró que actuó hasta hace pocos días.

“¿Hasta cuándo trabajó actuando su padre?”, le preguntaron en esa emisora.

Su respuesta fue: “Hasta la semana pasada”.

Lee También

“Aquí llegó Sebastián Ospina y le dijo: ‘Venga, hermano, y hacemos una película’. Y él le dijo: ‘Bueno, pero yo hago de mí’ (…) y algo grabaron, yo no pude estar”, recordó Angarita hijo.

También destacó que la última película que hizo su padre fue un largometraje fue con su propia familia y lo dirigió Máncel Martínez.

(Vea también: [Video] Así lucía Gustavo Angarita en su última aparición en TV, antes de morir: “No me reconozco”)

A través de redes sociales, diferentes personalidades del entretenimiento colombiano han expresado su solidaridad con la familia del actor y destacan que siempre fue una persona amable, muy talentosa y con un don humano como pocos.

Uno de los mensajes más replicados lo publicó su amiga de diferentes telenovelas y espacios de TV y teatro Consuelo Luzardo, que a través de Instagram le dedicó un mensaje con el que expresó su dolor ante el fallecimiento.

“Mi queridísimo Gustavo Angarita, te me adelantaste… en esta foto fuimos por última vez marido y mujer en la ficción, y ahora después de recibir la triste noticia pienso en todos esos años, muchos, en que fuimos colegas y amigos, desde esos lejanos días de la Escuela Nal de Arte Dramático, cuando hablábamos de nuestro amor por el teatro mientras compartíamos en tu casa una lata grande de Milo, cada uno con su cuchara”, escribió la actriz.

Este es el post:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consuelo Luzardo (@consuelo.luzardo)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.