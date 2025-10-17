La noticia de la muerte de Gustavo Angarita en la mañana de este 17 de octubre, tomó por sorpresa a todo el gremio actoral y a los colombianos que recuerdan su talento en distintas producciones de la televisión nacional, donde se destacó como uno de los más grandes de su generación no solo en la pantalla chica, sino también en largometrajes que marcaron época.

No obstante, este doloroso hecho se debe a que el actor de 84 años había venido enfrentando una serie de enfermedades y malestares que lo llevaron a estar hospitalizado en numerosas ocasiones y poniendo en duda si se recuperaría o no de tales quebrantos que lo postraron en la camilla de varias clínicas.

Gustavo Angarita luchó contra un cáncer que hizo metástasis y que lo llevó a estar internado en un centro médico, ya que afectó una de sus piernas impidiendo que se moviera libremente. Durante todo este proceso, su hijo, Gustavo Angarita Jr., estuvo siempre al frente de la situación para cumplir con cada una de las instrucciones de los médicos que lo evaluaban.

Pero antes de conocerse la historia de este grave percance, el actor tuvo que ser hospitalizado, luego de haber asistido a un chequeo a la Clínica Colombia (Bogotá) por un achaque de salud. En esa cita médica, se descubrió que el artista tenía una deficiencia de nutrientes esenciales como calcio y magnesio, lo que representó un riesgo para su corazón.

¿De qué murió Gustavo Angarita?

El mundo de la televisión y el teatro colombiano está de luto tras conocerse el deceso del reconocido actor Gustavo Angarita, quien falleció en la noche del jueves 16 de octubre. Según información difundida por el programa ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN, el actor libró una fuerte batalla contra el cáncer, una enfermedad que, lamentablemente, había avanzado a la etapa de metástasis.

Sus últimos momentos estuvieron marcados por la atención médica especializada, ingresando en cuidados paliativos para garantizar su bienestar y confort antes de su partida. La noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de mensajes de condolencia y reconocimiento a su extensa trayectoria.

¿Cuántos hijos tuvo Gustavo Angarita?

El reconocido actor Gustavo Angarita, cuya trayectoria en la televisión y el teatro colombiano ha dejado una huella imborrable, mantuvo un perfil relativamente discreto sobre su vida familiar. A diferencia de algunos colegas, su foco principal siempre pareció ser su trabajo artístico.

No obstante, se sabe que Angarita tuvo un solo hijo, fruto de su relación con Margarita de Castro. Este único descendiente, que lleva por nombre Gustavo Angarita de Castro, es el heredero de un legado artístico y el lazo que conecta la vida personal del intérprete con el público que tanto admiró su talento en escena.

